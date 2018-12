Emiliano non rinnova la tessera del Pd

Bari – “Per ragioni legate al mio ruolo di magistrato, sia pure in aspettativa per mandato elettorale, devo comunicare la mia decisione, dolorosa ma inevitabile, di non rinnovare l’iscrizione al Pd, in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia. Continuerò a supportare il partito in ogni modo in cui mi venga richiesto e continuerò a frequentare il mio circolo ed ogni istanza di partito alla quale riterrò di intervenire”.

Il governatore pugliese, già candidato alla segreteria nazionale dei democratici, lo ha comunicato al circolo Pd di Murat San Nicola, in merito al rinnovo annuale delle tessere.