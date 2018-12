L’alessandrina Daniela Vittoria rende omaggio alle 43 vittime del Ponte Morandi vincendo la Genova City Marathon per la categoria SF50

Genova – Domenica 2 dicembre Daniela Vittoria del Gruppo Sportivo Solvay di Spinetta Marengo ha “onorato” le 43 vittime di Ponte Morandi conquistando il primo posto in campo femminile della Categoria Senior 50 nella prima Genova City Marathon dopo il crollo del Ponte Morandi, che ha visto la partecipazione di circa 1.500 atleti.

L’obiettivo era anche quello di ricordare la tragedia del 14 agosto, correndo in prossimità della Zona Rossa di Ponte Morandi e tagliando anche un traguardo speciale di 43 chilometri, in memoria delle 43 vittime.

Sara Giancristofaro, rimasta ferita in occasione del crollo, ha dato il via alla corsa dal Porto Antico.

Per la cronaca, Daniela Vittoria ha percorso i 43 km tagliando il traguardo in h 3:11:42.

La gara è stata vinta dal marocchino Mohamed Rity, atleta della Delta Spedizioni, con il tempo di 2h31’54”, che ha preceduto di soli 33” Lorenzo Lotti della Corri Forrest Associazione Sportiva.

Tra le donne, successo di Enrica Pera del Running Center di Torino (3h21’56”). Grande entusiasmo al via per i 1500 partenti (oltre 1000 alla maratona e quasi 500 alla Fantozzi Run). Rita Giancristoforo, gravemente ferita nel crollo del Ponte Morandi, ha dato lo sparo alla partenza. Tanti gli stranieri allo start e gli atleti provenienti da ogni parte dell’Italia. Tra i personaggi al via il campione del mondo della cento chilometri, Giorgio Calcaterra, salutato da un boato, Leonardo Cenci, indomito maratoneta che corre pur colpito da un cancro, il Consigliere Regionale Andrea Costa, Nicolas Meletiou, Managing Director di ESO, che ha corso la maratona per ricordare le vittime del Ponte Morandi e in particolar modo il collega di Torre del Greco. I podisti hanno dapprima potuto ammirare il passaggio in centro e poi si sono spinti fino alla zona rossa, in via Fillak, nel punto più emozionante della gara. Felicissimo al traguardo l’atleta ipovedente Cristian Sighel, che ha ottenuto a Genova il suo personal best.