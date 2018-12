Sono tornati i banditi alla gioielleria Ghio ma stavolta il bottino è stato scarso

Serravalle Scrivia – Tentata rapina ieri sera, martedì 4 dicembre, verso le otto alla gioielleria dei fratelli Ghio a Serravalle Scrivia, in via Rossini 69, quartiere Ca’ del Sole.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Novi Ligure e Serravalle, intervenuti sul posto, due banditi sono riusciti ad introdursi al primo piano della villa dove abita con la sua famiglia Domenico Ghio, uno dei due titolari del centro orafo che ha laboratorio e punto vendita al piano terra dello stesso edificio.

Dopo essersi introdotti nel giardino dell’abitazione, i due malviventi hanno dapprima sorpreso la signora Ghio costringendola a farsi aprire il negozio al piano terra, poi hanno minacciato il marito Domenico, che stava rientrando da una messa in ricordo di un amico scomparso, costringendolo a farsi accompagnare in negozio dove i malviventi non sono però riusciti ad aprire le casseforti temporizzate del centro orafo che da qualche anno rimane aperto per la vendita soltanto nei giorni del fine settimana.

Successivamente hanno messo a soqquadro vetrine ed esposizioni scaraventando tutto a terra, probabilmente per far vedere che erano decisi a tutto, poi se ne sono andati con un bottino considerato, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, irrisorio rispetto alla violenza dell’azione compiuta.

I Carabinieri hanno accertato che oltre ai due malviventi che hanno tentato il furto, ve ne era un terzo, fuori dalla villa, ad attenderli come palo.

Quello di martedì sera è l’ennesimo assalto al centro orafo dei fratelli Ghio nonostante i sofisticati sistemi di sorveglianza. Tre anni fa un rapinatore si era introdotto nella gioielleria vestito da postino.