I carabinieri cercano l’assassino della brasiliana e trovano il solito Dàttola

Alessandria (Max Corradi) – Ore 10:25. Ecco finalmente giungere in redazione il comunicato di una conferenza stampa indetta stamane alle 11:30 nel Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria.

In effetti, lo stavamo aspettando, e il pensiero va subito alla tragica vicenda della ventiquattrenne brasiliana trovata morta una settimana fa nel proprio appartamento in Via Milano, e alla scomparsa di suo cognato della, che si presume esserne l’assassino e che, stando al ritrovamento di un giaccone contenente i suoi documenti lungo il Ponte Meier, potrebbe coincidere con l’uomo che si è gettato nel Tanaro lo stesso giorno.

Quello che allora ci si aspettava è che giungessero notizie in merito, dal momento che il corpo del suicida non si trova da giorni, mentre la certezza che quest’ultimo e l’assassino della ragazza siano la stessa persona non c’è. E invece, una volta aperto il comunicato, l’amara sorpresa: ordine di custodia cautelare per il quarantottenne novese Domenico Dattola, accusato di intestazione fittizia di beni, estorsione e spaccio, e denuncia a piede libero di altri dodici complici.

Ma perché amara sorpresa?

Ora, dal momento che si è in presenza di un probabile omicidio-suicidio, che una ragazza è stata trovata ammazzata nella cucina di casa sua, e che l’assassino non si trova né vivo né morto, veder indire una conferenza stampa per comunicare i dettagli circa un’operazione che appare di routine, dove si sono impiegati la bellezza di cinquanta uomini fra Carabinieri e Guarda di Finanza per andare a prelevare un signore che nella gerarchia criminale del territorio potrebbe comparire giusto poco sopra qualche ladro di galline, francamente ci fa riflettere e un po’ innervosire, poiché la sensazione di esser presi per il naso giunge forte e chiara.

Che si tenti di magnificare qualcosa di ordinario per via del fatto che dopo una settimana da un delitto efferato si stia ancora brancolando nel buio?

Possibile che ci volesse una conferenza stampa per dirci che il solito Dàttola (una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine) passerà (forse) qualche anno al fresco, e che si taccia invece circa un’indagine per omicidio che non si sa nemmeno come sia condotta?

Noi ce lo stiamo chiedendo. Anche perché l’impressione che si ricava talvolta da certe dinamiche è che non sia rado trovarsi di fronte a chi gonfia il petto per aver pizzicato Davide con le mani nella marmellata, mentre nel fare i conti con Golia non sa regolarsi granché bene, e allora glissa.