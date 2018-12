Skoda Scala, svelata la nuova “Segmento C”

da Automoto.it – Tre benzina, un gasolio e un propulsore a metano per la nuova segmento C di Mlada Boleslav, che in Italia si potrà ordinare da marzo 2019 a prezzi di listino ancora da definire ma che saranno, coerentemente con la filosofia del brand, competitivi. La nuova Skoda Scala, modello con cui la Casa céca rientra prepotentemente nel segmento C dopo l’esperienza così così (almeno in Italia) della Rapid.

Intanto Skoda ha annunciato le motorizzazioni e gli allestimenti con cui la nuova Scala sarà disponibile in Italia. L’offerta si apre con il 3 cilindri benzina 1.0 TSI nelle varianti da 95 CV (con cambio manuale a 5 rapporti) o 105 CV (cambio manuale a 6 rapporti o DSG 7 marce). Sempre su fronte delle motorizzazioni a benzina è previsto il 1.5 TSI da 115 CV, mentre l’unico propulsore a gasolio in programma almeno al lancio è il 1.6 TDI 115 CV. Entrambi saranno disponibili con cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 marce.

Nel corso del 2019 sarà offerta anche una variante della Scala a metano, con il 1.0 G-TEC da 90 CV offerto esclusivamente con trasmissione manuale a 6 rapporti.

Quattro invece gli allestimenti. In comune hanno il nuovo sistema di infotainment con schermo in plancia di dimensioni che variano da 6,5” a 9,2” a seconda della versione. Si parte con l’allestimento Active, che prevede assistente di corsia e sensore di prossimità frontale, cruise control adattivo, climatizzatore manuale, radio Swing con display da 6,5”, connettività Bluetooth e gruppi ottici anteriori a led.

L’allestimento Ambition aggiunge i sensori di parcheggio posteriori, la radio Bolero con schermo da 8”, il sistema di mirroring SmartLink+, cerchi in lega da 16” e fendinebbia con luci di svolta.

La versione Sport della Scala strizza l’occhio alla clientela più giovane con un assetto ribassato e ammortizzatori regolabili su due livelli, sedili e volante sportivi, cerchi da 17” e gruppi ottici posteriori a led con luci di svolta dinamiche.

Al top della gamma si colloca la Scala Style, equipaggiata con gruppi ottici a led sia anteriori che posteriori, avviamento senza chiave, climatizzatore Climatronic a 2 zone, navigatore satellitare Amundsen con display da 9,2”, strumentazione “Virtual Cockpit” con display da 10,25” e cerchi da 17”.

La nuova Skoda Scala è lunga 4,36 metri, è larga quasi 1,80 e alta 1,47. Offre un bagagliaio piuttosto ampio, con una capacità che va da un minimo di 462 litri a 1.410 litri abbattendo i sedili posteriori. In concessionaria arriverà nel mese di maggio 2019.