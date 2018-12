Dopo l’autopsia della brasiliana i dubbi sul delitto di Via Milano restano

Alessandria – È stata uccisa venerdì 30 novembre a mezzogiorno, soffocata o strangolata. È questo il responso (un po’ poco per la verità, ma questo passa il convento), reso noto solo oggi pomeriggio, ed emerso dell’autopsia effettuata martedì dal dottor Pierdomenico Governa del reparto di Medicina Legale dell’ospedale di Alessandria, sul corpo di Caroline Campinho Morgando De Oliveira, la giovane casalinga brasiliana di 24 anni (nella foto col marito Gabriel) trovata morta dal marito Gabriel Casteluci Morgando De Oliveira, 26 anni, verso le tre del pomeriggio nell’appartamento al secondo piano di Via Milano 127, in pieno centro storico, dove viveva la coppia. L’uomo, che lavora a Novi Ligure per una ditta che produce materiale elettrico, aveva cercato poco prima di telefonare alla moglie ma senza ricevere mai risposta. Secondo la sua deposizione avrebbe anche cercato di chiamare il fratello minore, Pedro Casteluci Tofanetto De Oliveira, 22 anni, ospite da alcuni giorni della coppia, ma il suo cellulare lo dava irraggiungibile. Rientrato a casa aveva fatto la scioccante scoperta: la giovane era riversa per terra nel corridoio vicino alla cucina, priva di vita, con indosso una tuta grigia. In cucina erano visibili segni di lotta col tavolo rovesciato e alcuni oggetti buttati per terra.

Sospettato numero uno del delitto è il fratello minore di Gabriel, Pedro, giovane mentalmente instabile e senza lavoro, che un pescatore (?) che si trovava in riva al Tanaro avrebbe visto buttarsi dal ponte Meier intorno alle 12,30.

Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti – ma gli inquirenti evidentemente brancolano nel buio – Pedro, dopo un’accesa discussione, avrebbe ucciso Caroline e poi avrebbe raggiunto il Ponte Meier e si sarebbe buttato nel Tanaro. Ma sono solo supposizioni perché, a parte la testimonianza di quel pescatore (?) che deve ancora essere verificata, e il ritrovamento di quello che potrebbe essere il suo giubbotto adagiato accuratamente per terra, non c’è nient’altro.

Restano invece molte domande senza risposta. Come quella che un suicida si sia tolto il giubbotto prima di gettarsi nel fiume: già che c’era poteva togliersi anche il maglione, la camicia e magari anche le brache. Il dubbio è che qualcuno voleva che rimanesse una traccia del fatto che Pedro era arrivato sul ponte e la testimonianza del pescatore – tutta da verificare – avrebbe fatto il resto.

Un po’ poco per liquidare la faccenda in quanto da mezzogiorno alle 15 ci sono tre ore, un tempo più che sufficiente per far sparire le proprie tracce. Tanto è vero che il cadavere di Pedro non si trova nonostante che le ricerche siano riprese ieri nella zona del Tanaro che dal ponte Meier va verso il quartiere Orti.