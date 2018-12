Grave operaio vittima di un incidente in un cantiere del Terzo Valico

Voltaggio – Un operaio di 57 anni, mentre stava effettuando dei lavori in un pozzo, ha perso l’equilibrio ed è caduto all’interno.

L’uomo stava operando su un ponteggio a 5-6 metri di altezza e nella caduta ha urtato violentemente la testa.

È stato dato subito l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri della Compagnia di Voltaggio e Novi Ligure.

la vittima, che lavora per conto di una ditta di Bergamo, la Edil Mac, è stata trasportata all’ospedale di Alessandria e ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Questo è già il secondo incidente nei cantieri del Terzo Valico. Il precedente s’era verificato a Radimero, Arquata Scrivia, a maggio quando due operai rimasero gravemente feriti, colpiti con violenza da alcuni conci, blocchi di cemento squadrati usati nelle costruzioni in edilizia e pesanti alcune tonnellate, che erano intenti a caricare su un mezzo.