A Parigi hanno cominciato a costruire barricate

Parigi (Sputnik) – Nella capitale francese e in altre città francesi continuano le azioni di protesta contro il governo del movimento “gilet gialli”, che manifestano contro i piani delle autorità per l’aumento dei prezzi del carburante.Il giornalista del giornale Explicit pubblica foto delle rivolte, disordini e scontri tra manifestanti e polizia.The Guardian riporta che se nella zona del palazzo dell’Eliseo, la situazione è relativamente calma, in altre zone di Parigi, la polizia deve usare armi non letali per disperdere i manifestanti: usano cannoni ad acqua, gas lacrimogeni, manganelli e scudi. Ci sarebbero circa 30 feriti. Secondo il Ministero degli Interni francese, nelle manifestazioni in tutto il paese sono coinvolte più di 30.000 persone, il numero dei detenuti ha raggiunto i 700. Nella capitale le autorità parlano di duemila manifestanti. Il presidente francese Emmanuel Macron non ha ancora parlato di ciò che sta accadendo nel Paese.