Il Bitcoin crollerà a $1.500

di Cristiana Gagliarducci (Money.it) – Il prezzo del Bitcoin si inabisserà sui $1.500 secondo l’analista Mike McGlone, esperto di Bloomberg Intelligence.

Le sue previsioni sono state pubblicate in un momento particolarmente delicato per la criptovaluta più famosa al mondo che con l’arrivo della stagione autunnale ha accentuato le perdite già registrate dall’inizio dell’anno in poi.

In questo arco di tempo non è stato soltanto il prezzo del Bitcoin ad allontanarsi dai massimi di fine 2017. Anche il resto del comparto criptovalute è crollato tanto da far scivolare la capitalizzazione complessiva del settore ben sotto i 200 miliardi di dollari.

Anche da una prospettiva di lungo termine, hanno fatto notare diversi analisti, la criptovaluta pare intrappolata in un trend ribassista. Secondo il Directional Movement Index, strumento utilizzato per individuare e definire un trend, quello che il BTC ha dovuto fronteggiare è stato il più grande sell-off registrato dal collasso di metà 2018, quando il prezzo del Bitcoin è crollato da $9.300 a $6.600 circa.

Questa impostazione tecnica, secondo gli esperti, implica che la criptovaluta non ha ancora smesso di soffrire. Dai livelli attuali, la quotazione potrebbe scendere di un altro 60% collassando fin su quota $1.500.

“Siamo al classico livello psicologico in cui il mercato sta invertendo la frenesia del 2017”, ha affermato McGlone, che ha consigliato di stare alla larga dal prezzo del Bitcoin e dal settore, almeno per il momento.