Il Casale grazie a due rigori batte il Chieri e sale in classifica

Casale Monferrato (Casale Fbc 2 – Calcio Chieri 1) – E sono cinque. Il Casale centra il suo quinto successo consecutivo battendo oggi, sabato 8 dicembre, il Chieri fra le mura amiche del “Palli” nel match valido per la 14° giornata di andata del campionato di serie D girone A.

2-1 il risultato finale in virtù della doppietta realizzata su rigore da Roberto Cappai, sempre più uomo gol della compagine nerostellata.

Quest’ulteriore successo porta i monferrini a quota 25 punti, sempre in quarta posizione dietro a Lecco, Sanremese e Savona.

Mister Buglio, che deve rinunciare a ben cinque elementi, il portiere Fontana, il difensore Fabbri, i centrocampisti Simone e Buglio e l’attaccante Cardini, schiera comunque in campo l’usuale 4-3-3, modulo ormai collaudato, con Consol tra i pali, in difesa Di Giovanni, M’Hamsi, Todisco e Cintoi, a centrocampo Villanova, Coccolo e Sadouk, in avanti Cappai, Marinai e Pavesi.

Dopo un inizio di match in sordina, con poche occasioni da entrambe le parti, arriva al 18’ il gol del vantaggio nerostellato con il rigore concesso al Casale dal signor Vogliacco di Bari per atterramento di Pavesi in area torinese.

Dal dischetto va Cappai che non sbaglia. 1-0 Casale, risultato che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa il Chieri accenna una timida reazione ma i locali tengono botta e trovano il raddoppio al 42’ ancora su rigore: articolata azione tutta di prima fra Pavesi, Marinai e Sadouk, quest’ultimo è atterrato in area da Cirio. L’arbitro assegna il secondo calcio di rigore al Casale e Cappai non sbaglia.

Il Chieri si sveglia troppo tardi e trova il gol che accorcia le distanze al 45’ grazie a Merkaj, ex nerostellato.

I torinesi si fanno, poi, pericolosi nei minuti finali su un paio di calci piazzati ma non c’è più tempo.

Al triplice fischio esultano i tifosi locali, il Casale incamera altri tre punti e sale a quota 25, sempre in quarta posizione e in piena zona playoff.

Nel prossimo impegno, turno infrasettimanale mercoledì 12 dicembre, monferrini ospiti del Borgaro Nobis.

Casale Fbc (4-3-3): Consol; Di Giovanni, M’Hamsi, Todisco (dal 23’ st Vecchierelli), Cintoi; Villanova, Coccolo, Sadouk; Cappai, Marinai, Pavesi. All.: Buglio.

Calcio Chieri (4-3-3): Benini; Olivera, Cirio, Di Lernia, Conrotto; Serbouti, D’Iglio, Bani; Gaeta, Merkaj, Gasparri. A disp. Bertoglio, Ciappellano, Moretti, Della Valle, Gerbino, Ferrandino, Vergnano, Benedetto. All.: Manzo.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Gol: pt 18’ e st 42’ Cappai (rig.); st 45’ Merkaj.

Ammoniti: Todisco, Cintoi, Pavesi.

Corner: 3-4.

Recuperi: 2+3.