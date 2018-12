La prima pietra è un film di genere commedia del 2018, diretto da Rolando Ravello, con Kasia Smutniak e Corrado Guzzanti. Uscita al cinema il 06 dicembre 2018. Durata 77 minuti. Distribuito da Warner Bros. Italia. La prima pietra, il film diretto da Rolando Ravello, è ambientato in una scuola elementare, poco prima della vacanze di Natale mentre tutti sono in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e l’accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside (Corrado Guzzanti), la maestra (Lucia Mascino), il bidello e sua moglie (Valerio Aprea e Iaia Forte) e naturalmente la mamma del bambino, insieme a sua suocera (Kasia Smutniak e Serra Y?lmaz). Una commedia corale in cui i personaggi dalle diverse sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere un “piccolo” problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate. Riuscirà il preside a portare in scena la recita di Natale a cui tanto sembra tenere nonostante l’imprevisto sopraggiunto?

* DATA USCITA: 06 dicembre 2018

* GENERE: Commedia

* ANNO: 2018

* REGIA: Rolando Ravello

* ATTORI: Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Valerio Aprea, Iaia Forte, Serra Yilmaz

Megaplex Stardust Tortona

dal 5 dicembre

SALA 1 – 14:50 – 16:30

SALA 5 – 19:20

SALA 6 – 22:50

* PAESE: Italia

* DURATA: 77 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Italia