Non ce l’ha fatta l’operaio caduto da un ponteggio nel cantiere del Terzo Valico

Alessandria – È morto verso mezzogiorno l’operaio che ieri mattina poco dopo le otto è caduto da un ponteggio dall’altezza di circa 5 metri nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio mentre stava eseguendo dei lavori tra due gallerie di servizio. Subito ricoverato all’ospedale di Alessandria, i medici gli avevano riscontrato un grave trauma cranico e varie fratture agli arti, per cui lo hanno subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che si è rivelato inutile.

Si tratta di Egidio Martino, 57 anni, sposato e padre d’una figlia, residente a Lauria in provincia di Potenza, che era a capo di una squadra di cinque operai della Edilmak, azienda incaricata di scavare i pozzi di areazione della galleria. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri che giunti subito sul posto l’impalcatura si trovava sotto i due pozzi sui quali la vittima era salita ad un’altezza di circa sei metri senza imbragatura, cadendo e ferendosi gravemente al capo, nonostante il casco da cantiere. I sindacati stanno valutando uno sciopero e una mobilitazione contro l’ennesimo morto sul lavoro. Lo sciopero, indetto dalle sigle Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, sarà così articolato: per il personale turnista dalle 6 del 10 dicembre alle 6 dell’11 dicembre, per il personale giornaliero per tutto il 10 dicembre. Inoltre è stato indetto un presidio alle prefetture di Alessandria e di Genova.