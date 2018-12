Alpha – Un’amicizia forte come la vita

È un film di genere azione, drammatico del 2018, diretto da Albert Hughes, con Kodi Smit-McPhee e Leonor Varela. Uscita al cinema il 06 dicembre 2018. Durata 96 minuti. Distribuito da Warner Bros. Ambientato 20mila anni fa durante l’ultima Era glaciale, Alpha racconta un’avvincente storia di sopravvivenza, un viaggio di crescita e iniziazione che muove dall’improbabile alleanza tra un ragazzo e un lupo solitario. Un giovane uomo delle caverne (Kodi Smit-McPhee), rimasto ferito durante una battuta di caccia e creduto morto dai compagni, si ritrova di colpo sperduto nella natura ostile e selvaggia. Gli insegnamenti di suo padre si rivelano preziosi quando il protagonista, attaccato da un branco di lupi famelici, riesce a difendersi e a ferire il più ostinato della cucciolata. L’animale, lasciato indietro dai lupi in ritirata, condivide lo stesso destino dell’uomo e comincia perciò a seguirlo nelle peregrinazioni in cerca della strada di casa. Sul cammino li attendono ostacoli di ogni sorta, strani fenomeni, sfide impossibili attraverso le quali impareranno a fare affidamento l’uno sull’altro, ma soprattutto su loro stessi. In assenza di un leader infatti non resta che diventarne uno.

* GENERE: Azione, Drammatico

* ANNO: 2018

* REGIA: Albert Hughes

* ATTORI: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Mercedes de la Zerda, Jens Hultén, Marcin Kowalczyk, Priya Rajaratnam, Spencer Bogaert, Patrick Flanagan

Megaplex Stardust Tortona

dal 5 dicembre

SALA 5

da lunedì a venerdì – 21:00 – 22:50

sabato e domenica – 15:20 – 17:20 – 21:00 – 22:50

* PAESE: USA

* DURATA: 96 Min

* FORMATO: 2D e 3D

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros..