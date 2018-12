L’HSL Derthona si ferma e si riaccende la lotta per il titolo di campione d’inverno

Tortona (HSL Derthona 1 – Mirafiori A.S.D. 2) Stefano Cortemiglia – La sconfitta odierna dell’HSL riapre la lotta per il primato invernale del campionato di promozione girone D.

Il Mirafiori ha legittimato l’ottima prestazione sfruttando due incredibili ingenuità dei padroni di casa che in meno di 5 minuti compromettono una partita che stavano vincendo, finendo per perderla per 1-2.

A creare ulteriori enfasi è la sfida in trasferta che contrapporrà il Derthona al San Mauro (2° a -2 punti) domenica prossima. I Torinesi in caso di vittoria saranno campioni d’inverno.

La partita da subito si presenta in salita per il Derthona che tenta di costruire ma spesso impatta contro la solida difesa avversaria. Ci prova Merlano (il migliore oggi e non solo per il goal), su assist di Calogero, con un tiro da fuori area ben bloccato da Cuniberti.

Nel Mirafiori non brilla il bomber Toni Vasta che, non si nota se non per una rete giustamente annullata per offside. Invece è pericolosissima la conclusione da fuori area al 44’ di Torre che scende all’ultimo e esce di pochissimo al disopra della traversa. Il primo tempo termina a reti inviolate.

Nel 2° tempo la prima occasione capita ancora a Merlano che schiaccia di testa e costringe a una parata sulla linea di porta l’estremo difensore del Mirafiori.

Poco dopo al 4’ s.t. si segnala l’ammonizione, pesante, per Gigi Russo che gli costerà la squalifica nel big match con il San Mauro. Cresce l’HSL che al 10’ s.t. impegna Cuniberti sulla bella punizione di Calogero.

Al 14’ la partita si sblocca: Calcio d’angolo, Merlano “sale in cielo” e schiaccia di testa alle spalle di Cuniberti.

La partita si accende: prima Palmieri colpisce il palo esterno direttamente da calcio d’angolo mentre sull’altro fronte, al 25’, un colpo di testa di Marelli si stampa sull’incrocio dei pali impendendo il raddoppio al Derthona.

Ma è proprio Marelli il protagonista in negativo fi fine partita.

Al 40’ s.t. da una inverosimile disattenzione della retroguardia bianconera (un lancio innocuo dalla 3/4 del Mirafiori), Marelli sciaguratamente tocca troppo corto per De Carolis che viene anticipato da Novarese (appena entrato) che con la punta inventa una traiettoria a palombella che lentamente finisce in rete per l’1-1.

La doccia fredda arriva al minuto 90: Marelli, ancora scosso dalla papera con De Carolis, commette fallo da rigore su Novarese e rimedia un cartellino rosso.

Palmieri (il migliore dei suoi) non spreca e segna di sinistro il goal vittoria del 1-2.

L’impressione è che a riaprire il campionato sia stato proprio il Derthona che, senza la sconfitta a tavolino con il Carrara e la sconfitta odierna, sarebbe a + 8 e già campione.

Per il Derthona si tratta della seconda sconfitta stagionale dopo lo 0-3 a tavolino con il Carrara 90 (n.11 Vinte; n. 1 Pareggiate; n. 2 sconfitte).

Il San Mauro è a -2 punti in classifica (a quota 32).

Il prossimo turno (15a giornata) si disputerà domenica 16 dicembre: l’HSL Derthona giocherà in trasferta contro il San Mauro e dovrà fare a meno degli squalificati Russo e Marelli (e dell’infortunato Soumah).

HSL DERTHONA (4-3-3): De Carolis, Pagano, Magnè, Marelli, Calvio; Palazzo (dal 86’ Mutti), Calogero (dal 74’ Mazzaro); Rizzo (50’ Repetto), Mazzola, Merlano, Russo (dal 85’ Mandirola);. All: Pellegrini.

Mirafiori A.S.D. (4-3-3): Cuniberti, Labella, Cara, Bartolucci, Magnati, Tartaglia, Vasta, Torre, Lancianese (dal 62’ Soleti), Palmieri (dal 92’ Pautasso), Di Cello (dal 82’ Novarese). All: Antonio Caprì.

Gol: 57′ Merlano (D), 86′ Novarese (M), 90′ rig. Palmieri (M).

Ammoniti: Russo, Calvio (D); Novarese (M).

Espulsi: Marelli (D)

Spettatori: 400 circa

Il punto sul Campionato di Promozione

Nella 14 a giornata del Campionato di Promozione, Girone D, si segnalano 5 vittorie interne, 3 esterne e nessun pareggio.

Seconda sconfitta per l’HSL Derthona, (dopo lo 0-3 a tavolino con il Carrara 90) che vede dissiparsi il vantaggio sul San Mauro è a -2 punti in classifica.

I Tortonesi, in 14 incontri stagionali in campionato, registrano 11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Mirafiori ci crede sino all’ultimo e ribalta il risultato da 1-0 a 1-2 negli ultimi minuti (86’ con Novarese e 90’ con Palmieri).

Il San Mauro, con un ottimo secondo tempo, si sbarazza per 0-4 del Santa Rita.

In classifica sale a quota 32 punti a -2 dal Derthona che affronterà domenica prossima nell’ultima giornata di andata.

Si conferma al terzo posto, con 27 punti, la CBS che vince in trasferta per 2-1 contro un Cenisia sempre più in crisi.

Al 4° posto, a 24 punti, la Gaviese che batte con un perentorio 3-0 il San Giacomo Chieri e scavalca l’Aqui che, a sorpresa, cede per 3-1 sul campo del Cit Turin (rimasto in inferiorità numerica già nel 1° tempo) e si ferma a 23 punti. Aqui raggiunto anche dal Mirafiori corsaro a Tortona.

A 22 il Pro Villafranca che si aggiudica il derby con il Trofarello per 2-0 e lo scavalca in classifica (22 contro 20)

L’ottima Arquatese (sostenuta dal neo acquisto Soncini) si sbarazza del fanalino di coda Chieri per 3-0 e raggiunge a quota 19 punti il Carrara 90, fermato per 1-0 dall’ottima Valenzana (goal di Boscaro, ex Gaviese).

Il Cit Turin sale a 17, la Valenzana a 16

Chiudono il Cenisia a 13, Santa Rita a 10, Rapid Torino e San Giacomo Chieri a 9.

Classifica Marcatori

12 Pivesso (Trofarello)

11 Vasta (Mirafiori), Merlano (HSL)

9 Russo (HSL), Di Vanno (San Mauro);

7 Balzano (CBS), Innocenti (Acqui), Palmieri (Mirafiori) Boscaro (Gaviese, Valenzana);

6 Trapani (Pro Villafranca), Spoto (San Mauro).