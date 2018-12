Teppisti in centro di notte

Alessandria – Atti di teppismo venerdì e ieri notte ad opera dei soliti idioti, quasi certamente minorenni, che si sono espressi con schiamazzi per le vie del centro ed anche con vandalismi a danno di qualche negozio. Il “raid” si è svolto principalmente in Via San Lorenzo, Via Ferrara, Via Milano, Via San Giacomo della Vittoria, compiuto da ragazzini, forse in cerca di un po’ di contante, che hanno divelto qualche vetrina e qualche porta per cui i negozianti danneggiati hanno dovuto chiamare il fabbro. Qualche testimone ha detto che a mezzanotte sono saliti sul trenino di Natale che girava in centro urlando e sbraitando forse in preda ai fumi dell’alcol. I danni in totale non dovrebbero superare i diecimila euro, ma il disagio per chi dormiva e per chi transitava a quell’ora in quelle vie è stato avvertito. Ora si attende la solita conferenza stampa della questura o dei carabinieri per sapere se ci sono novità nelle indagini per assicurare alla giustizia quei teppisti.