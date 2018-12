Arrestato dai carabinieri bancarottiere croato ricercato internazionale

Serravalle Scrivia – Su di lui pendeva un ordine di cattura europeo per bancarotta fraudolenta per un milione di euro. Ma i Carabinieri sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo.

A finire in manette è stato un cittadino croato di 47 anni rintracciato a Serravalle Scrivia dai militari di Arquata Scrivia, Cabella Ligure e Rocchetta.

Pare che si trovasse in città per alcuni acquisti nella zona commerciale di Serravalle.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Torino. Il quarantasettenne croato, a breve, sarà estradato dall’Italia per la Croazia, dove dovrà scontare 10 anni.