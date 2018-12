Giovane donna esce di strada con l’auto: è grave all’ospedale

Bosco Marengo – Grave incidente stradale ieri sera verso le sette e mezzo sulla strada provinciale 154.

Per cause in corso di accertamento, una trentunenne di Castellazzo Bormida ha perso il controllo della propria vettura, un’auto di piccola cilindrata, ed è finita fuori strada finendo in un fosso.

La ragazza, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Valenza che sta lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, stava viaggiando ad una velocità piuttosto sostenuta e l’impatto con il terreno è stato molto forte.

Sul posto, oltre alla Stradale di Valenza, sono interventi anche i Vigili del Fuoco di Alessandria e il 118.

La ragazza, in gravi condizioni, è stata portata dapprima all’ospedale di Novi Ligure, poi, in nottata, trasferita all’ospedale di Alessandria.