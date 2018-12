L’Arezzo acciuffa il pareggio in Zona Cesarini e beffa i Grigi

Arezzo (Arezzo 1 – Alessandria 1) – Pari davvero amaro per l’Alessandria. Ad Arezzo, quindicesima di andata del campionato di serie C girone A, i Grigi non vanno oltre l’1-1 ma con i toscani che il gol del pareggio lo hanno ottenuto solo in pieno recupero, al 94’, grazie ad un eurogol di Cutolo.

Un pareggio che sa, dunque, di sconfitta per i ragazzi allenati da mister D’Agostino che mercoledì, nel turno infrasettimanale, al “Moccagatta” sfideranno il Novara, altro avversario non semplice.

Contro gli amaranto toscani, terza forza del campionato, mister D’Agostino inserisce Sbampato al posto di Gjura, Maltese torna titolare dal 1′ sulla mediana al fianco di Gatto e Bellazzini con Tentoni e Sartore sulle fasce. Davanti confermato il tandem De Luca-Santini.

Inizio senza troppe emozioni, poi alla mezz’ora, Bellazzini, sponda Alessandria, coglie il palo su punizione da distanza considerevole.

Al 39′ cross di Sartore dalla sinistra, De Luca sul secondo palo anticipa Bellazzini e di testa manda alto. Un minuto più tardi altro legno dei piemontesi: Maltese che con una conclusione di prima intenzione dal limite scheggia la traversa.

Al 42′ sugli sviluppi di un calcio di punizione l’Arezzo va in gol ma l’arbitro ferma tutto per un fallo di mano di Persano.

Il primo tempo non fa, poi, registrare altri sussulti e si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Al rientro in campo ghiotta occasione per gli ospiti al 4′: cross di Sartore per De Luca che all’altezza del dischetto colpisce male di testa mandando sopra la traversa.

Il match, poi, per diversi minuti non offre più nulla di rilevante fino al 74’ quando ad andare in gol sono i Grigi: su azione di contropiede Maltese serve Santini che avanza di qualche metro e calcia a rete, Pelagotti si allunga ma respinge corto, sulla palla vagante arriva De Luca che insacca.

L’Arezzo, ovviamente, non ci sta e tenta subito di trovare il pareggio. All’86’ ci va vicino con il neoentrato Cutolo che centra la traversa con una gran conclusione dal vertice dell’area.

Poi, in pieno recupero, al 94’, con l’Arezzo rimasto in dieci per l’espulsione del difensore Pelagatti, lo stesso Cutolo trova il gol del pareggio con un tiro a giro che si infila appena sotto il sette colpendo il palo interno, incolpevole Cucchietti.

Per l’Alessandria non c’è più tempo per trovare il gol vittoria. Al triplice fischio del signor Santoro da Messina i Grigi vedono svanire i possibili tre punti.

Con questo pareggio i piemontesi si portano a quota 14 punti, in coabitazione con Olbia e Juventus Under 23, sempre nelle parti medio basse della classifica.

Mercoledì 12 dicembre, sedicesima giornata di andata, al “Mocca” arriva il Novara.

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Tassi (32’st Bruschi), Foglia, Buglio (32’st Cutolo); Serrotti; Persano, Brunori. A disp.: Melgrati, Zappella, Varutti, Mosti, Zini, Stefanec, Burzigotti, Choe, Keqi, Borghini. All.: Dal Canto.

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Sbampato (31’st Delvino), Prestia, Agostinone; Tentoni, Bellazzini (31’st Gazzi), Gatto, Maltese (45’st Gjura), Sartore; De Luca, Santini. A disp.: Pop, Zogkos, Gerace, Fissore, Checchin, Talamo, Cottarelli, Maggi. All.: D’Agostino.

Arbitro: Santoro di Messina.

Gol: 74′ De Luca (AL), 94′ Cutolo (AR).

Ammoniti: Brunori, Serrotti, Sbampato, Luciani, Pinto.

Espulsi: 89′ Pelagatti.

Spettatori: 2100 circa.