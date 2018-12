Monaci Hare Krishna per le strade di Alessandria

Alessandria – Dopo essere stati a Vercelli due settimane fa, da oggi martedì 11 dicembre fino a sabato, potremo incontrare quattro ragazzi vestiti di arancione, che sono monaci del Movimento internazionale per la Coscienza di Krishna. I giovani Hare Krishna provenienti dal centro culturale e spirituale di Torino, distribuiranno nei negozi dei libri, scritti da Swami Prabhupada in lingua italiana. Assicurano che se qualcuno vuole fare loro un’offerta, essa sarà utilizzata, per esempio, per acquistare cibo ed esser distribuito ai bisognosi. Anzi, saranno loro a lasciarvi un pieghevole con tutte le informazioni sul loro operato e anche un gustoso biscotto senza glutine. la prossima settimana si sposteranno a Cuneo.