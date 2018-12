Pernigotti e Ferrero: una storia tutta piemontese che viene da lontano per un possibile miracolo di Natale

di Andrea Rovere – Non è il titolo di un film, ma la rivalità fra le due storiche aziende dolciarie potrebbe certo ispirare più di uno sceneggiatore. E specialmente di questi tempi, visto che, in un momento di così grande difficoltà per i lavoratori dello stabilimento novese della Pernigotti, è giunta la solidarietà dei sindacalisti e degli operai della Ferrero accorsi da Alba in loro sostegno alla conferenza stampa indetta dalle rappresentanze sindacali (Rsu) dell’azienda. Una conferenza stampa durante la quale è stato ribadito che “lo stabilimento, nonostante il presidio, sia accessibile a chiunque sia interessato all’acquisto o alla gestione, contrariamente a quanto sostenuto dalla proprietà”. Un gesto significativo e apprezzabile, tanto più in vista di un Natale che si preannuncia meno bianco che mai per le famiglie degli operai di Novi Ligure.

Costituitasi come azienda nel 1946 (quasi un secolo dopo della Pernigotti nata nel 1860) ad Alba, la Ferrero si mette sul mercato quando la Pernigotti è già una realtà consolidata e di grande successo, tanto che l’acquisizione della ditta Enea Sperlari da parte di Paolo Pernigotti risale al 1935. Nonostante la prematura scomparsa del commendator Paolo avvenuta nel 1966 e del periodo di crisi vissuto dalla società negli anni ottanta, la Pernigotti conobbe un’ulteriore espansione con l’arrivo alla guida dell’azienda di Stefano Pernigotti, figlio di Paolo.

Furono infatti registrati notevoli successi in svariati segmenti di mercato e, nel 1971, la famiglia Pernigotti acquisì un altro marchio di prestigio, la Streglio di Torino.

Nella seconda metà degli anni Settanta il gruppo Pernigotti iniziò a risentire della crisi che aveva colpito il Paese e che portò il gruppo a una riduzione degli addetti da 740 a 541 nel 1981 e alla cessione, quello stesso anno, della Sperlari. Le difficoltà continuarono anche nel ventennio successivo (nel 1997 gli occupati scesero a 193) e nel 1994 Stefano, dopo il tragico incidente stradale occorso ai due figli, il diciassettenne Paolo e il tredicenne Lorenzo, che persero la vita in Uruguay il 10 luglio 1980, Stefano Pernigotti optò per una gestione più prudente che culmino con la cessione dell’azienda alla Fratelli Averna avvenuta nel 1995. La nuova gestione comportò una radicale ristrutturazione operata negli ultimi anni Novanta, culminata nel 200 con la vendita della Streglio. Nel 2013, infine, l’azienda fu ceduta al gruppo turco Toksöz. Tutto ciò mentre Ferrero, che riesce a reggere e a restare italiana al 100%, non solo prenderà ad espandersi in maniera impressionante proprio nel periodo in cui i novesi tirano i remi in barca”, e celebrerà i suoi rinnovati successi sotto la terza generazione imprenditoriale della famiglia.

Il resto è storia recente: la Pernigotti, che di italiano aveva solo più il know-how datogli dalla tradizione novese sviluppata fra le mura del proprio stabilimento originario, rischia ormai di veder dissolvere se stessa nelle prospettive di delocalizzazione produttiva integrale pianificata dai Toksoz; la Ferrero, oggi colosso multinazionale con stabilimenti in mezzo mondo, continua ad assorbire marchi e aziende divenendo sempre più grande e potente sul mercato.

Ed è allora in virtù di questo scenario che sorge spontanea una domanda: se uno dei nuovi marchi di casa Ferrero fosse proprio quello Pernigotti?

Come abbiamo già detto altrove, per comprare qualcosa serve ci sia qualcuno disposto a venderla, e i turchi non sembrano dell’avviso. Se però un colosso come Ferrero elaborasse un serio piano di acquisizione dello stabilimento e del marchio Pernigotti, con il governo italiano a fare da appoggio, forse si potrebbe arrivare a porre sul tavolo la fatidica offerta che non si può rifiutare. Evitando la delocalizzazione, e facendo rientrare in Italia il marchio Pernigotti, non solo si consentirebbe ad una tradizione prestigiosa di proseguire rinnovandosi nel tempo, ma addirittura si rilancerebbe il territorio piemontese come “cuore dolce d’Italia”. I cioccolatini, il torrone, le caramelle, e tutto quello che da qui è partito per farsi grande nel mondo, potrebbe tornare ad essere celebrato come patrimonio locale a tutto tondo e riconosciuto ovunque nella sua essenza più autentica. Le radici piemontesi di una certa arte dolciaria italiana, specie della cioccolateria e di alcune particolari ricette, sono un fatto indiscutibile, e Pernigotti e Ferrero insieme potrebbero riaffermarlo con determinazione.

Perché allora non immaginare che alle dimostrazioni di solidarietà di Alba verso Novi possa seguire un inaspettato “miracolo di Natale”?

Avere una chiara idea di cosa accadrà non è certo possibile, né è bene farsi troppe illusioni circa le opportunità di Novi Ligure di conservare il proprio stabilimento ultra centenario. Se però ci è concesso porre qualche speranza fra i regali sotto l’albero, una di esse sarà quest’anno al sapore di torrone Pernigotti, quello vero, prodotto come solo qui sappiamo fare. Anche perché, nonostante i conti che sempre toccano di fronte alla realtà, per una volta possiamo anche dimenticarci delle dure leggi del neoliberismo imperante, che sognare è ancora gratis.