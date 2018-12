Restano molto gravi le condizioni della commessa dell’Outlet uscita di strada con la sua auto domenica sera

Alessandria – Sono ancora molto gravi le condizioni della ragazza uscita di strada domenica sera a Bosco Marengo, sulla strada provinciale 154 che da Novi porta a Bosco Marengo, intorno alle 19,30.

La ragazza, A.M.O., 31 anni di Castellazzo Bormida, lavora come commessa all’Outlet di Serravalle Scrivia e domenica sera stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Valenza, intervenuta sul posto, mentre si sa per certo che la donna, al volante della sua utilitaria, ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’eccessiva velocità, ed è uscita di strada finendo nel fosso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’impatto col terreno è stato molto forte e la donna ha riportato un trauma cranico e la rottura di alcuni organi interni. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi al personale del 118 per cui è stata ricoverata d’yrgenza prima al San Giacomo di Novi e poi, data la gravità delle lesioni, trasferita nella notte tra domenica e lunedì al “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria. Attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata mentre le sue condizioni sono ancora gravi, anche se i medici non disperano di poterla salvare. Ovviamente la prognosi resta riservata.