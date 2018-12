Bellezza e Cultura: la Germania è dietro l’angolo

Milano (Giovanna Trentadue) – Se state programmando il vostro prossimo viaggio in Germania, sarete certamente alla ricerca di informazioni sulla vostra prossima meta per le vacanze. Immersi tra scelta dei voli, sistemazioni in albergo, definizione degli itinerari e consigli su cosa vedere e cosa fare, non dovreste però tralasciare di imparare un certo numero di frasi in tedesco che possano rendere il vostro viaggio più appagante e divertente. Se la partenza non è proprio imminente, dedicare un po’ di tempo ogni giorno per imparare i rudimenti della lingua vi permetterà di assaporare meglio la scoperta della cultura, delle tradizioni e delle bellezze del luogo, quindi leggi la guida di viaggio che può facilitarti anche nei normali rapporti interpersonali che potranno esserti utili durante il vostro soggiorno come chiedere una semplice indicazione stradale o ordinare una birra al pub o la cena al ristorante. Pur non volendo cadere in facili generalizzazioni, i tedeschi in linea di massima sono abbastanza formali nei rapporti interpersonali. È bene quindi fare attenzione, per evitare di trovarsi in situazioni imbarazzanti, all’uso del Sie e del Du, cioè il lei e il tu. La regola generale è quella di usare il più formale Sie quando si parla per la prima volta con persone che non si conoscono per passare al Du solo quando l’interlocutore lo chiede espressamente. Sarebbe dunque opportuno fare un po’ di pratica con le più utili frasi in tedesco declinandole in entrambe le forme per essere certi di poter utilizzare quella più appropriata alla situazione in cui vi trovate. Anche se il vostro viaggio non dovesse essere particolarmente lungo, il miglior consiglio per apprezzarlo a pieno è quello di cercare di immergersi nella cultura del luogo il più possibile, a cominciare dal volo. Se scegliete di viaggiare con la compagnia di bandiera tedesca, di cui potrete trovare maggiori informazioni qui, avrete la possibilità di iniziare fin da subito a prendere contatto con la lingua e con la cultura che vi aspettano al vostro arrivo. Cercare di scambiare qualche frase con gli assistenti di volo o con i vicini di poltrona potrebbe essere un primo approccio utile per “sciogliere la lingua” e fare un po’ di pratica. Oltre ad andare per musei e ammirare i più importanti monumenti o passeggiare nelle città tedesche, dai piccoli centri alle grandi metropoli come Berlino o Francoforte, dovrete anche preoccuparvi dei pasti. Non cadete nell’errore di accontentarvi di un panino al volo, o almeno non fatelo ogni giorno. Mangiare le specialità del luogo è un altro modo per conoscere e apprezzare una cultura che si conosce poco. Oltre ai classici e forse inflazionati wurstel con crauti e patate, la Germania offre una gran quantità di piatti tipici che vale la pena di gustare: da quelli a base di pesce con anguille, sogliole, gamberi e aringhe, a quelli di carne come l’Haxen bavarese o le salsicce bianche di Monaco. Inutile aggiungere che il pasto va accompagnato con la birra, prodotta in Germania praticamente su tutto il territorio nazionale e considerata, per varietà e qualità produttiva, la bevanda nazionale tedesca.