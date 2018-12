Casale: e sei!

Borgaro Torinese (Borgaro Nobis 0 – Casale Fbc 1) – Sesta vittoria consecutiva per il Casale. Mercoledì pomeriggio, quattordicesima di andata e turno infrasettimanale di serie D, i Nerostellati hanno battuto fuori casa 1-0 il Borgaro Nobis, fanalino di coda del torneo.

Di Matteo Colla il gol del successo monferrino, rete arrivata in pieno recupero, tre punti che portano i Neri a quota 28, sempre più in zona playoff.

Mister Buglio schiera la squadra con il 4-2-3-1: Consol in porta, Di Giovanni, M’Hamsi, Todisco, Cintoi in difesa, a centrocampo Bettoni, Coccolo, Vecchierelli, Pavesi e Marinai a supporto della punta Cappai.

Casale pericoloso nei primi minuti con Coccolo che da fuori area calcia alto un rimpallo. Il Borgaro prova a pungere al 35’ con un tiro di Montante parato da Consol.

Il primo tempo non fa registrare altri sussulti.

Nella ripresa il Casale si procura un calcio di rigore al quarto d’ora per atterramento di Coccolo in area. Dal dischetto va Cappai ma il tiro è parato da De Marini che la devia in corner.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo, tiro cross di Coccolo ma l’estremo difensore del Borgaro dice no ancora una volta, deviando il pallone che sbatte sulla traversa.

Casale ancora sugli scudi alla mezz’ora con Mazzucco che sbaglia un gol facilissimo a pochi metri sotto porta.

Quando sembra che lo 0-0 sia il risultato finale, arriva la zampata vincente, al 93’, di Matteo Colla, entrato al posto di Coccolo, che, sugli sviluppi di un batti e ribatti in area torinese, insacca a porta vuota.

Al triplice fischio esplode la gioia dei giocatori in maglia nerostellata.

Domenica, per la quindicesima di andata, scontro d’alta classifica per i Neri che ospiteranno, al “Palli”, la Sanremese, seconda forza del campionato. Fischio d’inizio alle 14.30.

Borgaro Nobis: De Marino, Campagna, Benassi, Rosso, Grillo, Ignico, De Bonis, De Pierro, Montante, Sardo (41’ st Menabò), Edalili (29’ st Citterio). A disp. Borio, De Simone, Mameli, Gueye, Pagliero, Marangone, Callegari. All. Russo.

Casale Fbc: Consol, Di Giovanni, M’hamsi, Todisco, Cintoi, Bettoni (28’ st Villanova), Coccolo (38’ st Colla), Vecchierelli (22’ st Sadouk), Cappai, Marinai (14’ st Mazzucco), Pavesi. A disp. Fontana, Battista, Osellame, Petrillo, Rrushi. All. Buglio.

Gol: 46′ st Colla (C).

Arbitro: Iannello di Messina.

Ammoniti: Rosso (B), Benassi (B), Sardo (B), Campagna (B), Cintoi (C), Edalili (B), Grillo (B), Todisco (C), Pavesi (C).