Chiuso night alessandrino dai carabinieri che hanno scoperto 11 dipendenti su 15 assunti in nero

Alessandria – Diverse irregolarità sono state riscontrate, nei giorni scorsi, dai Carabinieri di Alessandria e dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Asti e Alessandria in un night club del capoluogo mandrogno.

Coordinata dal Direttore dell’Ispettorato e diretto dal comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro Luogotenente C.S. Domenico Cortellino, l’ispezione nel night club ha fatto emergere 11 lavoratrici in nero su 15, nove delle quali senza permesso di soggiorno. Nell’ambito dell’operazione inoltre due buttafuori sono risultati privi di iscrizione all’Albo prefettizio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quasi tutte le ragazze, provenienti dall’Europa dell’Est, erano arrivate in Italia con visto turistico per poi lavorare “in nero” nel night come figuranti di sala.

Le giovani dovevano indossare abiti provocanti per intrattenere i clienti o ballare con loro. I clienti, per ogni venti minuti passati con le ragazze, dovevano versare quindici euro, somma necessaria anche al pagamento della consumazione delle donne che, a fine serata, percepivano circa 50-60 euro.

L’amministrazione della società che gestisce il locale dovrà rispondere penalmente per aver fatto prestare attività lavorativa “in nero” a cittadine extracomunitarie prive di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L’attività del night è stata sospesa e potrà riprendere solo con la regolarizzazione del personale e con il pagamento delle sanzioni prescritte. Sono state riscontrate ammende e violazioni amministrative pari a 44.000 euro ed emersi contributi omessi pari a 7.000 euro.