Italia: massima allerta antiterrorismo

Roma – Secondo attendibili indiscrezioni, in seguito alla riunione del comitato speciale antiterrorismo, è stata fatta la raccomandazione di “aumentare il livello di controllo antiterrorismo al massimo per tutte le festività di Natale e Capodanno”. Una riunione di emergenza del comitato si è svolta dopo gli eventi a Strasburgo. L’Italia ha già aumentato il livello di allerta sulla minaccia terroristica introdotta dopo una serie di attacchi terroristici in Europa.

D’altronde, nonostante quello che si può pensare, l’Italia vanta un’impressionante forza di polizia se si sommano carabinieri, poliziotti, guardia di finanza. Infatti all’inizio del 2013 gli organici dell’insieme delle Forze dell’Ordine in Italia era di 278.461 dipendenti, in Germania di 243.201 (35.260 in meno dell’Italia), in Francia 184.576 (93.885 in meno), in Spagna 181.110 (97.351 in meno). Ora va anche ricordato che il territorio tedesco, francese e spagnolo è più vasto di quello italiano e quando ci si muove nelle città e sulle strade di quei paesi la presenza delle forze dell’ordine appare decisamente consistente.

Qui da noi, quindi, siamo al sicuro?

No, perché di quei quasi trecentomila tutori dell’ordine la metà resta in ufficio o organizza conferenze stampa.