Spacciatore albanese, oltre a fornire la droga ai clienti, abusava sessualmente di loro: è finito al Don Soria

Alessandria – Forse qualcuno crede che noi giornalisti – o quello che resta della categoria – siamo gli addetti stampa della questura, in quanto la polizia ha pensato bene di convocare una conferenza per rendere noto un arresto avvenuto due settimane fa. Nessuna spiegazione, nessuna giustificazione e, tra i giornalisti nessuno ha chiesto perché tanto ritardo nell’annunciare un arresto, che sarà pure curioso per il movente del reato, ma che non compromette la sicurezza nazionale se è divulgato in tempi brevi. Vuol dire che, se le cose stanno così, torneremo a fare i cronisti di frontiera, come una volta, istalleremo una radiotrasmittente in auto sintonizzata sulle frequenze di polizia e carabinieri, e giungeremo sul posto dove è avvenuto il fatto contemporaneamente, se non prima, delle stesse forze dell’ordine.

Chi è causa del suo male pianga se stesso.

Gli è che solo oggi (bontà loro) siamo venuti a sapere che uno spacciatore albanese di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito in carcere al Don Soria giovedì 29 novembre mattina, dopo essere stato fermato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Alessandria. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata in quanto è stato fermato dopo che, la sera prima, aveva costretto sotto minaccia di un coltello, un marocchino di 19 anni suo cliente in quanto dedito all’uso di sostanze stupefacenti, ad un rapporto di sesso orale e, dopo avergli intimato di spogliarsi ha tentato anche di sodomizzarlo. Secondo quanto emerso dalle indagini, la sera di mercoledì 28 novembre i due avevano fumato cocaina e bevuto alcolici nell’appartamento occupato abusivamente dall’albanese sito in Corso Virginia Marini. Ad un certo punto, però, in preda ai fumi dell’alcol e agli effetti della droga, lo spacciatore perpetrava la sua violenza nei confronti del giovane africano, quando i vicini, stanchi dei rumori provenienti dal suo appartamento, suonavano ripetutamente il campanello. Proprio in quel momento il giovane, approfittando di un attimo di distrazione del suo violentatore, era riuscito a scappare. Arrivato a casa sotto choc, aveva cercato di non far trapelare nulla, dicendo ai parenti di essere stato aggredito da uno sconosciuto. Troppo forte, però, il ricordo della violenza subìta, tanto che aveva cercato di togliersi la vita ma è stato salvato dal fratello maggiore al quale ha raccontato quanto gli era successo. A questo punto il fratello lo ha convinto a denunciare il suo aggressore alla polizia e, dopo la denuncia, gli agenti della Squadra Mobile hanno bloccato l’albanese la mattina di giovedì 29 novembre mentre stava ancora dormendo. L’uomo ha cercato di reagire ma è stato immobilizzato e sottoposto a fermo per violenza sessuale aggravata e continuata.

Lo spacciatore albanese non è nuovo a fatti del genere in quanto a febbraio si era reso “protagonista” di minacce nei confronti del prete di una parrocchia del quartiere Cristo per convincerlo a consegnargli il denaro che teneva in chiesa. Se non lo avesse fatto sarebbe andato in giro a raccontare che era un pedofilo.

Il giorno successivo alle minacce si era presentato in chiesa armato come al solito di coltello, ma il pronto intervento di alcuni parrocchiani lo ha costretto alla fuga.

A giugno, invece, sempre con un coltello in mano, aveva affrontato un vicino di casa che voleva chiamare la Polizia per il troppo baccano che stava facendo mentre, impugnando ancora un coltello, in un’altra circostanza aveva aggredito il padrone dell’alloggio che aveva occupato abusivamente, colpendolo poi anche con un pugno in faccia.

Più di recente aveva inseguito, sempre armato di coltello, un altro ragazzo e una donna che un testimone aveva visto scappare dal suo appartamento.

Un appartamento che, finalmente, è stato sgombrato e liberato.