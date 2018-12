Una trasferta di ordinaria amministrazione per il Casale a Borgaro

Casale Monferrato – Nel turno infrasettimanale del campionato di serie D, girone A, il Casale sarà ospite, oggi pomeriggio, mercoledì 12 dicembre, del Borgaro Nobis, fanalino di coda del campionato, nel match valido per la 15° di andata. I Nerostellati sono reduci da quattro successi di fila, dodici punti che hanno fatto balzare i monferrini al quarto posto in classifica, a quota 25 punti, dietro a Lecco, Sanremese e Savona.

Nelle file dei piemontesi mancheranno ancora Angelo Buglio, Fabbri e Simone. Di nuovo a disposizione Fontana e Cardini anche se, con tutta probabilità, mister Buglio preferirà non schierarlo dal primo minuto.

Probabile che mister Buglio schieri l’usuale 4-2-3-1 Coccolo, Mazzucco e Marinai a supporto della prima punta Cappai, al centro dell’attacco.

Fischio d’inizio alle 14,30.