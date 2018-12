Allarme Draghi: “L’Italia è come Brexit, un’incertezza per l’Europa”

Francoforte (Giuliano Balestreri) – L’Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi nel corso della conferenza stampa al termine della riunione della Bce che ha lasciato invariato il costo del denaro. Per il numero uno dell’Eurotower è cruciale “osservare e applicare le regole fiscali, ma anche cercare il dialogo”.

Draghi non è sceso nei dettagli dello scontro tra l’Italia e la Commissione Ue sulla manovra di Bilancio, ma si è detto convinto che “un accordo sarà trovato. E’ una mia percezione personale per cui prendetela per quello che è”. Il presidente della Bce ha quindi specificato che il tema Italia è “fiscale” e non monetario, dunque “la discussione non è stata ampia”.

Alla riunione del consiglio della Bce era però presente il vicepresidente della commissione, Valdis Dombrovskis, e Draghi ne ha riferito il pensiero: “Ci ha detto che naturalmente bisogna far osservare e applicare le regole ma bisogna anche cercare un dialogo”. In generale, il presidente della Bce ha fatto notare che le tensioni sui conti si stanno riflettendo sui tassi d’interesse, dunque sui costi di finanziamento delle imprese e di qui, “in definitiva, sulla crescita“. In questo senso, ha sottolineato, “se i tassi d’interesse crescono lo spazio per espandere la politica di bilancio si restringe”. Draghi ha anche osservato che per ora non si assiste ad alcun contagio, ma che un aumento dello spread metterebbe a rischio l’intero sistema bancario

La Bce ha anche confermato che i tassi di interesse si manterranno “su livelli pari a quelli attuali almeno fino all’estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine”. Poi Draghi ha spiegato che al termine del Qe, la Bce continuerà a reinvestire la liquidità incassata in nuovi titoli.