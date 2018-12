Francia: la grandeur? Ma mi faccia il piacere!

di Andrea Rovere – Dodici attentati in tre anni e circa duecentocinquanta morti. Questi i dati che ci riconsegnano l’immagine di una Francia in stato di assedio.

Le cause di un fuoco concentrico così evidente sono state a lungo dibattute e continuano ad esserlo, considerato che una tale escalation di assalti terroristici di stampo jihadista in un così breve lasso temporale non può lasciare indifferenti gli analisti di mezzo mondo né, soprattutto, i governanti francesi, che però paiono impotenti di fronte ad un fenomeno che non accenna a diminuire d’intensità. Tanto che, alla luce di una situazione così insolita ed allarmante, è allora forse ragionevole porsi qualche domanda circa l’efficienza dei Servizi Segreti francesi, anche perché, se un immigrato magrebino finisce col radicalizzarsi mentre sta scontando un periodo di reclusione per vari reati, e una volta fuori riesce a mettere a punto e ad attuare un attentato nel pieno centro di Strasburgo uccidendo tre persone – ci si riferisce ovviamente ai fatti degli ultimi giorni –, è evidente che qualcosa non vada.

Riflettendo, viene allora alla mente un fatto: nell’Italia che certi politici e intellettuali transalpini amano dipingere come terra di “quaquaraquà”, e qualche volta anche a ragione, il Papa ha predicato recentemente a Roma in Piazza di Spagna, tra i fedeli, con davanti a sé un microfono e nessuna barriera protettiva. La domanda che ne consegue è piuttosto ovvia: avrebbe potuto fare altrettanto a Parigi? Onestamente, qualche dubbio ce l’abbiamo, e un esempio come questo, banale ma esplicativo, ci rimanda al ruolo cruciale del lavoro di intelligence, che è un lavoro orientato soprattutto ad evitare che fatti gravi si verifichino o, nel caso, a sventare l’eventuale attacco minimizzando al massimo i danni. Ma in Francia, dove si tende a salire in cattedra un po’ troppo spesso al cospetto degli italiani, tutto ciò non sembra avvenire con particolare efficacia, e a maggior ragione lo dimostrano alcune dinamiche dell’attentato dello scorso undici dicembre a Strasburgo.

Che il ventinovenne Cherif Chekatt si fosse radicalizzato in carcere, già l’abbiamo detto. Il punto è però che ciò fosse ben noto alla Gendarmerie – e quindi ai Servizi francesi –, tanto che un tentativo di arresto a suo carico era già stato effettuato la mattina precedente l’attacco. Un tentativo, appunto, perché il giovane, non si sa come, era riuscito a scomparire, e, pur disturbato dall’azione degli agenti, riuscirà comunque a far strage d’innocenti da lì a poche ore.

Non osiamo immaginare cosa avrebbero scritto di noi alcuni giornali francesi se un tale episodio, per di più in un periodo dell’anno in cui l’allerta terrorismo è generalmente massima, si fosse verificato in una delle nostre città. Ma a parte facili supposizioni circa le eventuali frecciatine al veleno provenienti dai nostri cugini d’oltralpe, qui c’interessa sostanzialmente porre attenzione sul fatto che in un’Italia dove ci sono senza dubbio tante cose da sistemare, e dove una certa faciloneria è più diffusa di quanto vorremmo, quando c’è da esser seri, efficienti e organizzati, lo si fa e i risultati si vedono. Se infatti al sensibile aumento di cittadini e di persone di fede mussulmana in transito nel paese non sono corrisposti seri attacchi di matrice jihadista, e si è quindi riusciti a neutralizzare quella minoranza di soggetti a rischio radicalizzazione, è difficile non supporre che alla base vi sia anche un lavoro d’intelligence capillare e ben strutturato. Del resto, già Edward Luttwak, politologo statunitense di origini rumene, a seguito della strage del 2015 nella redazione di Charlie Hebdo si esprimerà in termini particolarmente positivi circa l’operato dei Servizi Segreti italiani, i quali, a suo dire, si farebbero interpreti di una metodologia d’azione più efficace di quella adottata in Francia. Dalle pagine di Libero Quotidiano, Luttwak precisa infatti quanto segue: “I francesi e molti altri paesi guardano e proteggono gli edifici a rischio. Gli italiani hanno imparato la pratica della controsorveglianza. Cioè: bisogna controllare chi guarda gli edifici, chi li studia troppo insistentemente. Possibile che a Parigi le guardie che proteggevano Charlie Hebdo non avessero notato che dei tizi barbuti passavano e controllavano la strada? Io sono certo che se fosse successo in Italia le guardie lo avrebbero notato e spesso in Italia sono guardie in borghese, proprio per il principio di sorvegliare in modo anonimo chi stia facendo controlli o studi sospetti di possibili bersagli”.

Non sarebbe allora il caso di riconoscere i meriti dei nostri esperti di sicurezza nazionale? Qui non si tratta di stabilire chi sia più bravo a fare cosa per andarsene al bar a vantarsi, ma al contrario, visto che il tema è serio, di comprendere che, se i francesi possono forse insegnarci a migliorare sotto certi aspetti, noi possiamo fare altrettanto con loro rispetto ad altri. È mera questione pratica, nonché d’intelligenza e di quel sufficiente grado di umiltà che la presuppone nei casi di maggiore acutezza.