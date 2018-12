Il Biometano sarà prodotto anche a Torino

Torino (La Stampa) – La Città Metropolitana di Torino ha concluso positivamente l’istruttoria tecnica per il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Ferplant per la realizzazione a Rondissone di un impianto di produzione di biometano e di compost per rifiuti organici e altre biomasse. L’impianto potrà accogliere e trattare ogni anno trentamila tonnellate di materiale. La produzione di biometano che verrà immesso in rete sarà pari a circa 300 Normal metro cubo l’ora (Normal metro cubo è l’unità di misura del volume utilizzata per i gas, in condizioni normali, ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 0° centigradi). Il compost verrà invece commercializzato come ammendante.

La consigliere metropolitana, Barbara Azzarà, ha ricordato come «Ferplant abbia ottemperato alle osservazioni e alle relative richieste di integrazione emerse durante la conferenza dei servizi. Sono pervenute numerose osservazioni da parte di cittadini e sono state prodotte alcune controdeduzioni, affrontate nell’ultima seduta della conferenza e riprese nel provvedimento finale».

Per la mitigazione degli impatti potenzialmente derivanti dal progetto sono stati individuati dalla Ferplant e dalla conferenza dei servizi specifici accorgimenti tecnici e gestionali, fermo restando l’obbligo per la società proponente di una corretta realizzazione e gestione dello stabilimento.