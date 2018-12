Pernigotti: i turchi alzano il prezzo ma potrebbero vendere il marchio

Novi Ligure – Si è spostata a Milano la protesta dei dipendenti Pernigotti. Ieri, mercoledì 12 dicembre, una ventina di lavoratori dell’azienda novese ha manifestato a piazzale Loreto, di fronte agli uffici della Sanset Gida, la società turca della famiglia Toksoz proprietaria della Pernigotti.

Una manifestazione che ha avuto il suo effetto con i dirigenti italiani della società che hanno acconsentito a parlare coi delegati sindacali della fabbrica novese Franco Pepe, Piero Frescucci e Roberto De Mari.

Secondo quanto fatto trapelare dai tre, dall’azienda sarebbe stato ricevuto il mandato di cessare l’attività dello stabilimento, quantomeno sotto l’insegna Pernigotti.

Inoltre, al massimo entro lunedì 17 dicembre dovrebbe far visita allo stabilimento il consulente incaricato di verificare le ipotesi di reindustrializzazione del sito e di cercare imprenditori interessati ad acquisire la fabbrica. È un’ipotesi sempre più possibile e, a questo proposito, sarebbe il caso che i turchi vendessero il marchio, che è quello che conta. Tutto il resto è aria fritta. La fabbrica se la tengano pure che non interessa a nessuno.

“Non ci è stato detto il nominativo – hanno affermato i tre sindacalisti Pepe, Frescucci e De Mari – ma ci hanno confermato che esiste. Noi, da parte nostra, siamo disponibili a consentire l’accesso a eventuali imprenditori interessati a produrre a Novi. Abbiamo anche raggiunto un accordo per far entrare l’impresa di pulizie”.

Oggi, giovedì 13 dicembre, si terrà un incontro dei sindacalisti con i lavoratori per discutere di quanto emerso a Milano nel corso della manifestazione di mercoledì.

Intanto, lunedì 10 dicembre il Parlamento europeo ha votato contro la discussione di una mozione bipartisan presentata da Mario Borghezio (Lega) e Mercedes Bresso (Pd) a favore della Pernigotti, proposta sostenuta dai socialisti, dai Cinque Stelle e dai partiti di destra ma non dal Ppe, il partito del presidente dell’assemblea di Strasburgo, Antonio Tajani che, nelle settimane scorse, aveva visitato la fabbrica novese promettendo il suo appoggio ai lavoratori e prima del voto di lunedì era intervenuto per raccontare la vicenda.

Ma alla richiesta di discutere della Pernigotti, il Parlamento europeo ha risposto con 154 No, 113 Sì e 14 astensioni. A determinare la vittoria dei No, come detto, sono stati soprattutto i parlamentari del Ppe, il Partito Popolare europeo a cui fa riferimento Forza Italia, mentre per il Sì hanno votato i deputati di S&D, il gruppo dei Socialisti e Democratici a cui fa capo il Pd.

Dura, dopo l’esito della votazione, la reazione dell’europarlamentare alessandrino Daniele Viotti (Socialisti) che ha parlato di “presa in giro per le lavoratrici e i lavoratori della Pernigotti”.

Tiziana Beghin (M5s) ha parlato invece di “propaganda e strumentalizzazione della vicenda da parte del Ppe”.

A provare a dare una spiegazione è stato Alberto Cirio (Forza Italia, Gruppo Ppe): “La mozione non è stata discussa perché nell’Europarlamento non si parla di singoli casi specifici – ha dichiarato Cirio – non una questione di merito ma di metodo, quindi. Noi italiani del gruppo Ppe abbiamo votato a favore ma i colleghi degli altri Stati non l’hanno fatto. Nessun problema con Borghezio, che ha accettato l’opposizione alla discussione senza fare polemiche, a differenza di Pd e M5s”.