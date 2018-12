Autostrade per l’Italia farà ricorso contro il “Decreto Genova”

Genova – A quattro mesi dal crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso, la società ha annunciato ieri, giovedì, questa decisione ma senza chiedere la sospensiva per non ritardare o ostacolare la ricostruzione del viadotto Polcevera.

La decisione è stata presa dal CdA di Autostrade che in una nota ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, riunitosi in data odierna, tenuto conto dei pareri dei legali che assistono la Società, ha autorizzato la presentazione del ricorso avverso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi della Legge n. 130/2018 e di alcuni decreti emessi dal Commissario stesso. Nel ricorso Autostrade per l’Italia rappresenterà di non avere intenzione di determinare in alcun modo ritardi o ostacoli alla ricostruzione del viadotto Polcevera e, di conseguenza, la dovuta difesa dei diritti e degli interessi della Società non rallenterà le attività avviate dal Commissario. A conferma di ciò, il ricorso non conterrà istanza di sospensiva”.

Un Consiglio di Amministrazione nel corso del quale è stato annunciato dal presidente, Fabio Cerchiai, di voler lasciare la sua carica in Autostrade per l’Italia.

Stesso discorso anche per Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato della Società.

Secondo quanto ricordato da Aspi in una nota “Castellucci aveva già espresso pubblicamente la sua intenzione, a valle del closing Abertis, di rinunciare alla carica, come era previsto sin dal 3 agosto scorso. Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato a Castellucci di avviare le procedure per l’individuazione del suo sostituto.”

Intanto sembra confermata la data di avvio del cantiere per la demolizione del ponte, il 15 dicembre.

Il primo cittadino genovese, Marco Bucci, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe fatto dialogare il raggruppamento Salini Impregilo-Fincantieri-Italferr con le dieci aziende individuate per la demolizione e la stessa strada l’ha percorsa con Cimolai.

Ci vorrà più tempo, invece, per sapere chi ricostruirà. Le ultime indiscrezioni davano avvantaggiata la Salini rispetto alla Cimolai mentre un tentativo di farle collaborare sarebbe fallito a causa di diversi punti in cui le due imprese si sarebbero trovate in disaccordo.

A dirottare l’ago della bilancia a favore di Salini Impregilo ci sarebbe il fatto che è l’unico general contractor in Italia che sta crescendo.

In più c’è l’aspetto che Fincantieri è un’azienda di Stato e questo piace alla politica.

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sulla perizia dei laboratori svizzeri: i trefoli, le fibre dei cavi d’acciaio contenuti nell’armatura in cemento dei tiranti del pilone 9, collassato, avevano la sezione ridotta del 50% almeno nella metà dei casi, e talvolta del 70%.

Intanto, in attesa di leggere il decreto per la demolizione, va avanti l’attività per la cessione degli immobili che saranno abbattuti. La scadenza dei termini è il 20 dicembre e una ventina di pratiche sono già state chiuse.

Se il cantiere per la demolizione potrà prendere forma già il 15 dicembre, per la demolizione vera e propria ci sarà da aspettare ancora alcuni giorni. Servirà il via libera della procura che potrebbe avvenire lunedì 17, giorno dell’udienza nell’ambito dell’incidente probatorio in cui saranno discusse le modalità di demolizione presentate dalla struttura commissariale.

Il commissario per l’emergenza, il governatore della Liguria Giovanni Toti, ha firmato il decreto per dare il via a 300 assunzioni per far uscire gli enti dalle difficoltà nate in seguito al crollo del ponte. Si tratta di uno stanziamento di 10 milioni di euro: il personale sarà ripartito tra Comune (204 unità), Giunta regionale (56), Camera di Commercio (8) e Amiu, la municipalizzata per l’ambiente (32).