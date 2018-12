Crisi Bertran Derthona, esonerato Knowles

Tortona – Il deludente inizio di stagione di Bertram Derthona, tre sole gare vinte in undici incontri, sta avendo i suoi primi effetti. La società bianconera di patron Beniamino Gavio ha, infatti, deciso mettere fuori squadra Preston Knowles. La motivazione è stata “scelta tecnica”, secondo quanto fatto trapelare dalla società. Knowles, in questa prima parte di stagione, ha segnato 16.1 punti di media con 3.4 rimbalzi e 2.4 assist in 8 gare. Probabile, dunque, che il club stia già cercando un sostituto.

Domenica i Leoni Bianconeri saranno attesi dall’insidiosa trasferta contro il Legnano Knights Basket, sfida valida per la 12° giornata del campionato di Serie A2 Ovest.

Inizio gara alle 12.