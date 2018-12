L’attentato di Strasburgo sembra una macabra sceneggiata per salvare capre e cavoli di Macron

di Andrea Rovere – Considerando l’escalation di attacchi terroristici che ha caratterizzato la Francia negli ultimi tre anni, balza evidente l’inefficienza dei servizi segreti francesi. Dico questo perché, ferma restando l’impressione che i servizi d’intelligence italiana operino con maggior intelligenza di quelli d’oltralpe, non è possibile evitare d’interrogarsi intorno a questa ed altre vicende simili.

Partiamo allora dalla dinamica dei fatti degli ultimi tre giorni: Chekatt, noto alle forze dell’ordine per vari reati e per essere un potenziale attentatore – l’uomo era schedato come “Fiche S”, ovvero elemento che può mettere a rischio la sicurezza nazionale –, è raggiunto nel suo appartamento dalla Gendarmerie per subire l’ennesimo arresto. Tuttavia – mistero dei misteri – gli agenti fanno cilecca poiché l’uomo a casa non c’è. In compenso, pare via sia un mezzo arsenale stipato qua e là nel suo alloggio e dunque, in teoria, c’è possibilità che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola. Tant’è che, nonostante la consapevolezza di un potenziale rischio imminente, la tragedia esplode nel giro di una giornata: il magrebino fa fuoco in un mercatino di Natale uccidendo quattro persone (è di poco fa la notizia che il collega Antonio Megalizzi non ce l’ha fatta) e ferendone undici, per poi far perdere di nuovo le sue tracce. Ciò significa che un soggetto super schedato, con condanne in tre Stati, e che per di più si sospettava stesse tramando qualcosa, ha potuto comunque mischiarsi alla folla del centro di Strasburgo, sede fra l’altro del Parlamento Europeo, portando con sé diverse armi e finendo pure col farla franca per circa quarantott’ore dopo aver sparato sui passanti.

È infatti tra le nove e le dieci di ieri sera che la polizia, in seguito alla segnalazione di una donna convinta di aver incrociato Chekatt a zonzo nel suo quartiere, lo trova, lo ferma e poi lo abbatte dopo che questi si era messo a far fuoco. Il tutto filmato dagli immancabili curiosi col telefonino affacciati dalle abitazioni vicine, e culminante con gli applausi degli accorsi sul luogo della sparatoria. La chiosa da manuale arriverà da lì a poco: rivendicazione dell’attentato dell’undici dicembre da parte dell’Isis, con tanto di celebrazione di Cherif Chekatt quale “soldato” dello Stato Islamico.

Ora, se non è questa una sceneggiatura da blockbuster hollywoodiano, poco ci manca. E con ciò non s’intende affermare che i fatti degli ultimi giorni siano stati costruiti ad arte, ma soltanto che, considerate certe dinamiche e il contesto in cui si sono articolate, ovvero una Francia sull’orlo dell’insurrezione popolare a causa d’ingiustizie sociali crescenti e ormai insopportabili, forse qualche interrogativo in più sarebbe anche lecito porselo.

Che poi i soliti media allineati al massimo con l’attuale establishment europeo ed “Euroinomane” non lo facciano, accettando in blocco le versioni ufficiali dei governi tranne quando si tratta di quello russo o di altri paesi cattivoni – a detta ovviamente dei candidi filo-atlantisti –, è abbastanza scontato, ma ciò non toglie che finché è permesso pensare lo si debba fare in piena libertà. E noi di Alessandria Oggi questo viziaccio l’abbiamo, tanto che, oltre a riflettere sui fatti di Strasburgo, non abbiamo dimenticato le troppe “stranezze” relative ad altri attacchi in Francia come, ad esempio, quello nel centro di Nizza e alla redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo. Proprio in merito a quest’ultimo, alcuni analisti avevano fatto notare come poco tempo prima dell’attentato si fosse scelto di ridurre la sorveglianza della polizia davanti alla sede del giornale, e ciò nonostante alcune nuove minacce ricevute ed attribuite ad Al-Qaida. Il giorno dopo la strage, l’ex Segretaria di Stato dell’allora governo Fillon, Jeannette Bougrab, nel corso di un’intervista televisiva dichiarò che “era stata rimossa una protezione stabile (l’auto della polizia) davanti a Charlie Hebdo che, forse, avrebbe potuto evitare il dramma”. Fatto confermato successivamente anche da Laurent Léger, giornalista investigativo di Charlie Hebdo scampato alla strage ed intervistato in un programma mattutino trasmesso dall’emittente Europe2. Ma questa non è la sola “stranezza” del caso, poiché, fra le altre, vi è quella del suicidio di uno dei commissari immediatamente demandati a condurre parte delle indagini. La morte di Helric Fredou, vice direttore dell’Ufficio Federale di Limoge, è stata infatti archiviata in quattro e quattr’otto come suicidio dovuto alla depressione di cui si ritiene l’uomo soffrisse in quel periodo. A parte il fatto che la scelta di affidare un’indagine così delicata ad un commissario ritenuto in condizioni psicologiche non ottimali sia di per sé quantomeno curiosa, dal momento che le dichiarazioni della sorella dell’uomo negano recisamente l’eventualità che il fratello potesse compiere un gesto simile e che questi fosse depresso, che non vi sia (pare) più traccia del rapporto sul quale Fredou stava lavorando la sera del (presunto?) suicidio, e che addirittura non sia stato chiarito il perché la testa del commissario presentasse il foro d’entrata del (presunto?) proiettile ma non quello d’uscita – secondo le dichiarazioni di madre e sorella dell’uomo –, chiedersi se forse non si sarebbe dovuto analizzare la situazione con maggiore perizia pare il minimo. Tutto potrà anche avere una spiegazione logica, ma sta di fatto che di chiarezza in merito si sia scelto di non farne a sufficienza, alimentando così le chiacchiere complottiste di chi, ad esser sinceri, non sembra però tanto più “balordo” di uno fra i vari anti-complottisti militanti e sedicenti de-bunker che godono delle simpatie dell’italico “esercito del bene”.

E lo stesso vale per la strage di Nizza – nella quale, lo ricordiamo, persero la vita ottantaquattro persone –. In quell’occasione, molti si chiesero come fosse stato possibile che un camion di così grandi dimensioni avesse avuto libero accesso ad un’area pedonalizzata per far spazio ai festeggiamenti in ricordo della Presa della Bastiglia, e che l’autista fosse riuscito a condurlo a zig-zag per quasi due chilometri falciando chiunque gli si parasse innanzi prima d’essere fermato. Diverse persone che frequentano la zona dichiararono che, nel caso di simili celebrazioni, posti di blocco della polizia sono presenti un po’ ovunque lungo il perimetro dell’area chiusa al traffico, per non parlare delle telecamere e degli agenti che già normalmente sorvegliano la Promenade des Anglais. Ma non solo, perché alcuni osservatori fecero anche notare che, già nelle primissime foto del camion ispezionato dalla scientifica, risultava evidente l’assenza di fori di proiettile nella parte del parabrezza in corrispondenza del lato guidatore. Lo si può tranquillamente verificare attraverso il sito dell’Ansa, che ai tempi pubblicò una foto dove si vede il parabrezza del mezzo crivellato di colpi tranne che in una parte ben precisa, quella al centro del lato sinistro – lato guida, in questo caso –.

Lo ripetiamo, tutto potrà anche essere spiegabile attraverso un’analisi logica e approfondita, ma non pare che questa sia mai stata compiuta da chi di dovere fugando in toto i sospetti circa una possibile “strategia della tensione” elaborata in seno all’Europa. Almeno stando ad alcuni dettagli mai chiariti e alle ombre che ancora si stagliano sui fatti caratterizzanti vicende troppo importanti per non essere adeguatamente indagate, come del resto è quella che negli ultimi giorni ha tenuto la Francia col fiato sospeso.

Se infatti torniamo al presente, al resoconto dal quale siamo partiti, non è possibile dimenticarsi che il teatro degli eventi sia un Paese in cui gruppi di contestatori – i cosiddetti Gilet Gialli – stanno mettendo alle corde ormai da settimane un presidente in estrema crisi di consensi, il quale ha cercato di tamponare la situazione attraverso una finta apertura nei confronti delle istanze rivendicate dai ceti popolari infuriati, e che ora, al di là di ciò che si può pensare circa le dinamiche del caso Chekatt, beneficia di una boccata di ossigeno datagli dallo spostamento dell’attenzione generale sul ritorno di fiamma della lotta jihadista e sulla catarsi finale che vede i poliziotti spuntarla sul terrorista di turno ristabilendo l’ordine. Un copione troppo frusto per non far storcere un poco il naso.