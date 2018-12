Toninelli scioglie le riserve: “Il Terzo Valico è un frutto avvelenato ma si farà”

Milano (Teleborsa) – Il Terzo Valico dei Giovi si farà. Sulla nuova linea ferroviaria ad Alta velocità che si snoda tra Genova e Tortona, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, alla fine ha ceduto, sciogliendo le riserve. “Non può che andare avanti. Ma farlo andare avanti non significa condurlo a termine così com’è, bensì rendere l’opera efficiente rispetto agli scopi”.

Con i suoi circa 53 chilometri di lunghezza, prevalentemente in galleria, dal costo di 6,2 miliardi (di cui 1,5 miliardi già spesi), Toninelli ha definito il Terzo Valico “un’opera complessa e molto onerosa, interamente pagata con soldi pubblici” aggiungendo che si tratta di “uno dei tanti dossier avvelenati lasciati dai professionisti della politica”.

A causa dei forti dubbi posti dal MoVimento 5 Stelle sulla necessità della realizzazione dell’opera, il Ministro aveva, fino a ieri, rinviato la decisione all’esito di un’attenta analisi costi benefici. E il verdetto per Toninelli è il seguente: il costo dell’opera a finire “supererebbe i benefici per 1 miliardo e 576 milioni”, ma “il totale dei costi del recesso ammonterebbe a circa 1,2 mld di soldi pubblici”. In altre parole, i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura sono, ormai, troppo avanti per essere fermati.

“È chiaro che se a suo tempo ci fossimo stati noi, non avremmo mai realizzato l’opera in questo modo: allo stato attuale però, l’avanzamento dei lavori e i suoi costi non ci permettono altra scelta che quella di concludere l’opera, sempre seguendo però i più stringenti criteri di sostenibilità economica e ambientale” hanno comunicato i portavoce del M5s in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati assicurando che vigileranno affinché “in fase esecutiva siano rispettate alla lettera le prescrizioni ambientali e le modifiche tecniche e logistiche”.

Scendendo nei dettagli dell’analisi Toninelli ha spiegato che “il costo dell’opera a finire, attualizzato a 30 anni, supererebbe i benefici per una cifra di 1 miliardo e 576 milioni. Dentro questo miliardo e mezzo ci sono varie voci, per esempio i minori ricavi dei concessionari autostradali oppure 905 milioni di euro di accise sulla benzina che non verrebbero incassate dallo Stato per via del cambio modale da strada a ferrovia”. La decisione, continua il Ministro, è stata, dunque, presa sulla base delle conclusioni giuridiche del rapporto. Stando alla previsione sui costi di abbandono dell’operacontenuta nell’analisi Toninelli spiega che “al miliardo e mezzo già speso, per lavori già eseguiti, che non è contemplato nell’analisi giuridica ma che a quel punto sarebbe speso per nulla, va aggiunto almeno un decimo del valore residuo del contratto: parliamo quindi di 463 milioni da risarcire al contraente generale che sta costruendo l’infrastruttura, ossia Cociv”. Una stima che, il Ministro, ha definito “prudenziale” a cui si aggiungono “i lavori che il contraente generale affida a terzi, almeno un altro mezzo miliardo”. Al miliardo di costi stimati derivanti da un eventuale recesso contrattuale unilaterale, l’analisi aggiunge altri 200 milioni circa per il ripristino dei luoghi.

A questo punto, per Toninelli, non rimane che “rimediare almeno in parte ai danni del passato, rendendo il Terzo Valico un’infrastruttura utile dal punto di vista logistico e adatta a migliorare anche il servizio regionale sulla tratta parallela”. Allo studio vi è la possibilità – continua il Ministro – di “far arrivare i binari fin dentro il porto” in modo che l’infrastruttura sia ben collegata con Genova, e di “rendere pienamente operativo lo snodo retroportuale di Alessandria che, peraltro, insiste su un’area di proprietà di Rfi e Mercitalia”.