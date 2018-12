Macchine Mortali è un film di genere fantascienza, azione del 2018, diretto da Christian Rivers, con Robert Sheehan e Hera Hilmar. Uscita al cinema il 13 dicembre 2018. Durata 128 minuti. Distribuito da Universal Pictures. Scenari distopici e atmosfere steampunk si mescolano nell’adattamento cinematografico del romanzo fantasy di Philip Reeve, Macchine Mortali, scritto da Peter Jackson in collaborazione con Philippa Boyens e Fran Walsh, e diretto da Christian Rivers Molti anni dopo la “Guerra dei Sessanta Minuti”, la Terra appare come una sterminata landa desertica, percorsa da gigantesche metropoli su ruote che attaccano e depredano le piccole città rimaste, prosciugandone le risorse a disposizione. Il giovane Tom Natsworthy (Robert Sheehan), un orfano londinese che viaggia a bordo dell’immensa macchina mortale, viene scaraventato suo malgrado fuori dal veicolo nel mondo esterno, un luogo ostile e spaventoso che brulica di macchine futuristiche e tecnologie obsolete. Accanto a lui, nel pericoloso viaggio in cerca di un luogo sicuro, la causa di tutti i suoi mali: una ragazzina di nome Hester (Hera Hilmar).

* DATA USCITA: 13 dicembre 2018

* GENERE: Fantascienza, Azione

* ANNO: 2018

* REGIA: Christian Rivers

* ATTORI: Robert Sheehan, Hera Hilmar, Stephen Lang, Hugo Weaving, Ronan Raftery, Jihae, Leila George, Patrick Malahide, Yoson An, Colin Salmon, Regé-Jean Page, Mark Hadlow

* PAESE: USA, Nuova Zelanda

* DURATA: 128 Min

* FORMATO: 2D e 3D

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures