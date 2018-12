Presto al via la Volley S3 Cup 2019

Alessandria (Mirco Pecnich) – Tutto pronto per l’inizio della Volley S3 Cup 2019, torneo promozionale dedicato agli atleti nati dal 2007 al 2013, fortemente sostenuto dal Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro presieduto da Gianni Panzarasa. L’edizione 2019 del torneo si articolerà su una ventina di tappe, che si disputeranno nell’ambito di tutte le cinque province del territorio e che vedranno impegnati i giovani atleti alle prime esperienze con la pallavolo. Molte le novità volute dalla Federazione a partire da quest’anno, dove si introdurrà, per i più piccini in via sperimentale, il gioco dello Spikeball, che permetterà di concretizzare immediatamente l’effetto del colpo d’attacco, senza passare necessariamente dall’acquisizione dei fondamentali. Regole uniche ed uniformate per tutti, con giochi propedeutici flessibili che hanno l’obiettivo far prendere confidenza, a livelli crescenti, con i gesti tecnici specifici di questo sport. Queste le “milestone” dettate della FIPAV di Roma. I tecnici, che hanno seguito i corsi da “Smart Coach”, hanno ricevuto la qualifica necessaria per operare in ambito FIPAV fino all’Under 12. A loro sarà demandato il compito di trasmettere agli atleti lo spirito sportivo, di educarli alle regole del gruppo e di avvicinarli a questa affascinante disciplina. Nuova la procedura di iscrizione alle tappe, che farà riferimento direttamente al Comitato Territoriale, privilegiando l’iscrizione di più società. Il circuito terrà il suo battesimo il 6 gennaio a Novi Ligure, dove si terrà la prima tappa con organizzazione a cura della società Novi Pallavolo. A seguire le società si confronteranno nelle tappe di Suno, Occimiano, Gavi, Acqui Terme, Valenza, Alessandria, Novara, Cigliano, Casale Monferrato, San Maurizio d’Opaglio per citarne alcune, mentre la tappa conclusiva è prevista il 2 giugno a Romagnano Sesia. Calendario, classifica, informazioni e le indizioni della tappe saranno sempre disponibili alla consultazione dagli addetti ai lavori nella sezione “Volley S3” sul sito del Comitato (www.ticinosesiatanaro.federvolley.it).