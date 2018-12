Eternit: riparte il processo contro Stephan Schmidheiny indagato per “Omicidio colposo aggravato da colpa cosciente”

Vercelli (Red) – Sta per concludersi l’inchiesta della procura della repubblica a carico dell’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, proprietario di Eternit Italia, a proposito del processo “Eternit Bis”, per cui gli inquirenti chiuderanno le indagini dopo le festività natalizie, si presume entro il mese di gennaio 2019, procuratore capo Pierluigi Pianta, pm Roberta Brera e Francesco Alvino. L’ipotesi di reato è “Omicidio colposo aggravato da colpa cosciente”. L’Eternit Bis, dopo la prescrizione dell’Eternit Uno, decisa in Cassazione, quando Schmidheiny era già stato condannato, in primo e in secondo grado, per disastro doloso, era partito dalla procura torinese come unico fascicolo per i morti di Cavagnolo, Casale , Rubiera dell’Emilia e Bagnoli. In un primo momento gli era stato contestato l’omicidio volontario, ma poi il gup torinese aveva riqualificato il reato come omicidio colposo aggravato da colpa cosciente e questo aveva comportato il frazionamento del faldone e la conseguente destinazione a quattro sedi giudiziarie diverse in base alla residenza delle vittime, dove i casalesi sono seguiti dalla procura di Vercelli che deve occuparsi del maggior numero di vittime, in tutto circa 350.

Ripercorriamo schematicamente le tappe del processo.

2001 – Il pubblico ministero Raffaele Guariniello, della procura di Torino, apre un fascicolo sulla morte per amianto di 12 italiani che avevano lavorato in Svizzera in uno degli stabilimenti della Eternit. È il primo passo del procedimento che porterà all’incriminazione di Schmidheiny.

2002 – L’autorità giudiziaria del piccolo cantone di Glarona (competente per territorio) rifiuta di collaborare con la procura di Torino, che aveva attivato una rogatoria internazionale.

2003 – Dopo l’intervento della magistratura federale elvetica la situazione si sblocca e Guariniello riceve dalla Svizzera le carte necessarie.

2004 – L’inchiesta punta a fare luce sui decessi provocati dall’amianto lavorato negli stabilimenti italiani della Eternit.

2006 – Dopo due anni di attesa arriva l’ok all’invio a Torino di nuova documentazione chiesta da Guariniello.

2007 – L’inchiesta si chiude.

2008 – Chiesto il rinvio a giudizio di Stephan Schmidheiny e del barone belga Louis De Cartier per disastro doloso.

2009 – Parte il maxi-processo.

2012 – Gli imputati sono condannati a 16 anni.

2013 – Il 3 giugno la sentenza d’appello: 18 anni per Schmidheiny. Il 21 maggio, a 92 anni, era morto De Cartier.

2014 – La Cassazione dichiara che il disastro ambientale è prescritto. La procura intanto ha cominciato a procedere contro Schmidheiny per omicidio volontario.

2015 – Il 23 febbraio è chiesto il rinvio a giudizio di Schmidheiny per 258 casi di morte. Il tribunale di Torino interpella la Corte Costituzionale sul “ne bis in idem”, il principio in base al quale non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto.

2016 – Il 21 luglio la Suprema Corte stabilisce che può andare avanti il processo, ripreso il 27 ottobre con la decisione di riaprire la discussione da parte del gup. Si stabilisce che l’accusa nei confronti di Schmidheiny è di omicidio colposo e non volontario, mentre sono dichiarati prescritti un centinaio di casi. Intanto si trasmettono gli atti alle procure di Reggio Emilia, Vercelli e Napoli per competenza territoriale. A Torino restano soltanto due casi.