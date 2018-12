Nel Piemonte meridionale allerta neve

Torino (Ansa) – Nevica dalla scorsa notte sulle montagne del Piemonte, dove resta confermata l’allerta gialla sui settori meridionali della regione. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, nelle prossime ore sono attesi in queste zone dai 10 ai 15 centimetri di neve, con punte di 20 centimetri sull’Appennino.

Le nevicate, che dalla scorsa notte interessano già in rilievi, si estenderanno nel pomeriggio alle zone pianeggianti, con valori moderati su Alpi nordoccidentali e sulle zone del basso Piemonte al confine con la Liguria.

Fiocchi di neve sono attesi anche su Torino, dove in collina ne potrebbero cadere diversi centimetri.

La situazione dovrebbe migliorare già da domani. “La progressiva rimonta dell’alta pressione favorisce un rapido miglioramento del tempo – prevede l’Arpa – con cielo in prevalenza soleggiato fino a martedì e temperature in aumento”.