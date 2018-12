Ancora un pareggio per l’Alessandria

Busto Arsizio (Pro Patria 0 – Alessandria 0) – Reti inviolate tra Pro Patria e Alessandria al termine di un match valido per la diciassettesima di andata del campionato di serie C girone A, in cui, comunque, ad aver rischiato qualcosa di più sono stati i mandrogni rispetto ai bustocchi che hanno attaccato senza riuscire a concretizare.

Per i Grigi, dunque, un ennesimo pareggio, un punto che mantiene i piemontesi sempre nelle parti medio basse della classifica, ora a quota sedici punti.

Mister D’Agostino presenta alcune novità di formazione e cioè Delvino e Gazzi in difesa. In porta c’è Pop, alla prima ufficiale in campionato, a centrocampo Checchin, anche lui alla prima da titolare, Tentoni utilizzato come interno e in attacco Talamo con Santini con De Luca che parte dalla panchina.

La Pro Patria in avanti conferma Gucci affiancato da Santana.

Primo quarto d’ora senza episodi poi, al 17’, sponda Alessandria, conclusione di Santini alta un metro sulla traversa.

Al 22’ occasione per i locali: discesa di Galli che guadagna il fondo e crossa per Santana che, in area piccola, non trova la porta in girata.

Al 32’ bella azione innescata da Santini, cross per Talamo la cui conclusione esce di pochissimo sul fondo.

I bustocchi provano a sfruttare le fasce, soprattutto a sinistra, i Grigi chiudono e ripartono ma la davanti manca concretezza.

Il primo tempo non fa registrare altri episodi.

Nella ripresa D’Agostino cambia Checchin, ko per una botta alla testa, e fa entrare Sbampato.

Gazzi si alza a centrocampo e dietro si passa a quattro, Agostinone e il nuovo entrato al centro, Delvino a destra e Badan abbassato a sinistra. Il modulo è un 4-3-3.

Al 7’, sponda Alessandria, colpo di testa di Sbampato su calcio di punizione, la palla esce non di molto.

Al 16′ Pro Patria pericolosa con il colpo di testa di Gucci, Pop controlla senza problemi.

Insistono i padroni di casa e al 19′ Pop si supera sulla conclusione a colpo sicuro di Santana, deviando in angolo.

Al 38′ occasione Alessandria: ripartenza di Santini che deve solo tirare ma il giocatore cincischia troppo e la difesa chiude.

Nel finale, al 44’, proteste dei Grigi per l’atterramento di Santini in area di rigore ma l’arbitro Cosso di Reggio Calabria lascia correre.

Non succede poi più nulla. Il triplice fischio sancisce il decimo pari in questa prima parte di campionato per i mandrogni. Un punto che serve poco in ottica classifica.

Pro Patria (3-5-2): Tornaghi; Battistini, Zaro, Boffelli; Mora, Gazo (34′ st Sané), Fietta, Ghioldi (28′ st Pedone), Galli; Santana (34′ st Le Noci), Gucci (28′ st Mastroianni). A disp.: Mangano, Marcone, Molnar, Disabato, Bertoni, Lombardoni,, Angelina. All.: Javorcic

Alessandria (3-5-2): Pop; Delvino, Gazzi, Agostinone; Sartore, Tentoni (34′ st Gerace), Checchin (1′ st Sbampato), Gatto, Badan; Talamo (42′ st Rocco), Santini. A disp.: Cucchietti, Sessa, Zogkos, De Luca, Gjura, Fissore, Bellazzini, Cottarelli, Rocco, Maggi. All.: D’Agostino.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Ammoniti: Zaro, Battistini (Pro Patria).

Corner: 9-0.

Recuperi: 2+3.

Spettatori: 800 circa.