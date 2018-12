Bella partita, pareggio giusto: HSL Derthona campione d’inverno

San Mauro Torinese (U.S.D. San Mauro 2 – HSL Derthona 2) Stefano Cortemiglia – Show nel 2-2 tra San Mauro e HSL Derthona che legittima la posizione di classifica occupata dalle due squadre. C’erano tutti i presupposti perché la sfida fosse avvincente: dopo la sconfitta interna di domenica scorsa il gap in classifica si era ridotto a soli 2 punti (34 contro 32).

L’inizio partita ma, meglio dire tutto il primo tempo, è stato ricco di spunti. A partire dal pubblico numeroso, perché da un lato, i padroni di casa hanno offerto l’entrata gratuita alle famiglie e dall’altro i tifosi del Derthona sono stati, come sempre, numerosi.

Da segnalare il rientro nella fila bianconere, dopo più di due mesi, di Soumah (che sarà decisivo) che tampona in parte le assenze forzate di Russo e Marelli (squalificati). Le due squadre si schierano con il modulo 4-3-3.

Il San Mauro è molto aggressivo e l’HSL si affaccia alla porta difesa da Gurlino poco dopo il 15’ con un colpo di testa di Soumah, che supera la traversa.

Al 26’ proprio il roccioso centrocampista bianconero trova la perla di giornata: stoppa un lancio proveniente dalla tre quarti e rientra col destro per poi far partire una conclusione a giro di sinistro che si insacca nell’angolino destro.

Il San Mauro reagisce e trova il pari 4 minuti dopo: ma, anche in questo caso, serve un errore di De Carolis che rinvia male e corto sui piedi di Spoto, appostato appena fuori area, che controlla e batte di destro l’estremo difensore del Derthona. Un errore che disunisce la squadra che rischia su colpo di testa di Massa e sul tiro di Spoto.

La reazione arriva al minuto 35’ con Calvio che non riesce a ribattere in rete, al volo, un cross di Repetto. Poi proprio allo scadere della prima frazione di gioco, dopo una serie di batti e ribatti in area Spoto si gira e salta il diretto avversario e dall’area piccola fa partire un diagonale che batte De Carolis. San Mauro 2 HSl 1.

La ripresa è meno interessante perché il San Mauro si limita a difendere, a giocare duro e tentare, con poca concretezza, qualche ripartenza. Pellegrini decide si inserire prima Calogero (pericoloso su punizione) e poi Mutti per sopperire alla “sciocca” reazione che ha portato al 2° giallo e alla conseguente espulsione di Giulio Merlano al minuto 19 s.t.

Mutti è in giornata: prima colpisce di testa da calcio d’angolo. Poi al minuto 48’ s.t., una palombella di Calogero dal limite destro dell’area di rigore smarca Magnè che mette in mezzo per Mutti che insacca il 2-2 definitivo.

Per il Derthona si tratta del 2° pareggio stagionale (dopo quello della 6° giornata contro l’Acqui): il ruolino dei Tortonesi al termine del girone di andata registra n. 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Che di fatto, consente di conservare la testa della classifica con 2 punti di vantaggio sul San Mauro e di laurearsi, meritatamente, campione d’inverno.

Il prossimo turno (16a giornata, la 1a di ritorno) si disputerà domenica 13.01.2019: l’HSL Derthona giocherà in trasferta contro il Trofarello.

U.S.D. San Mauro (4-4-2): Gurlino, Massa, Infintano, Salerno, Prezioso; Barbati, Talamo, Pozzana (dal 89’ Ferrara (dal 94’ Fiandaca)); Di Vanno (dal 64’ Rosso), Stocco (dal 60’ Patrono), Spoto (dal 86’ Amoroso). All: Piazzoli

HSL DERTHONA (4-3-3): Decarolis, Mazzaro, Magnè, Pagano, Calvio; Soumah, Mazzola (dal 46’ Calogero), Palazzo; Repetto, Merlano, Mandirola (dal 70’ Mutti). All: Pellegrini.

Gol: 26’ Soumah (D), 30’ Di Vanno (S.M.), 45’ Spoto (S.M.), 93’ Mutti (D).

Ammoniti: Palazzo (D), Massa (S), Patrono (S), Ferrara (S), Mutti (D)

Espulsi: Merlano (D).

Spettatori: 400 circa

Il Punto sul Campionato

Nella 15a giornata del Campionato di Promozione, Girone D, si segnalano 3 vittorie interne, 4 esterne e 1 pareggio.

L’HSL si laurea campione d’inverno uscendo indenne dalla sfida per la testa della classifica dal campo del San Mauro: il 2-2 consente ai tortonesi di avere 2 punti di vantaggio sul San Mauro (35 punti contro 33).

Non cambiano nemmeno le posizioni dalla terza alla quinta. La CBS approfitta della situazione, batte in casa una buona Valenzana per 1-0 e si conferma al 3° posto a quota 30.

Segue la Gaviese con 27 punti, corsara per 1-2 sul non facile campo del Mirafiori.

Anche l’Acqui vince in casa una sfida complicata, per 3 reti a 2, contro l’Arquatese: gli ospiti passano in vantaggio per 0-2 con la doppietta del solito Soncini. Ma la doppietta di Innocenti e il rigore di Morabito scatenano l’entusiasmo dei tifosi per una squadra dalla quale però si ci aspetta di più rispetto al 5° posto attuale a 24 punti.

Il Pro Villafranca conferma il buon momento di forma vincendo anche contro il Rapid Torino per 1-2 e si aggiudica il sesto posto.

Seguono il Mirafiori del bomber Vasta (ancora a secco) a 23, Carrara90 a 22, Trofarello a 20 punti.

L’ Arquatese (a cui non basta la doppietta del neo acquisto Soncini, al 5° goal in campionato) rimane a 19 punti.

A 16 il Cit Turin (perde 2-1 contro il Carrara90), che precede di una lunghezze la Valenzana Mado.

A 13 troviamo il Cenisia (sconfitto 4-1 dal S. Giacomo Chieri) e il Santa Rita che, a sorpresa, trova un prezioso 1-2 contro il Trofarello. Il San Giacomo sale a 12, chiude il Rapid Torino a 9.

Classifica Marcatori

12 Pivesso (Trofarello)

11 Vasta (Mirafiori), Merlano (HSL)

10 Di Vanno (San Mauro);

9 Russo (HSL), Spoto (San Mauro);

8 Innocenti (Acqui);

7 Balzano (CBS), Palmieri (Mirafiori) Boscaro (Gaviese, Valenzana);

6 Trapani (Pro Villafranca)