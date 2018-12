Grande equilibrio tra Casale e Sanremo: pareggio giusto

Casale Monferrato (Casale 1 – Unione Sanremo 1) – È terminata, contro la seconda forza del campionato, l’Unione Sanremo, la serie di vittorie del Casale. I Nerostellati erano arrivati a sei e per poco non infilavano il settimo successo, nel match valido per la sedicesima di andata del campionato di serie D girone A, ma, passati in vantaggio con Mazzucco al 41’ del secondo tempo, si sono subito fatti rimontare grazie al gol, siglato al 44’, da Lo Bosco.

Ma, alla fine, va bene così, anche se la serie di vittorie consecutive si è fermata a sei.

Il Casale saluta il 2018 al ‘Natal Palli’ nel migliore dei modi, ci ritornerà fra un mese con il Milano City, e si prepara a chiudere il girone d’andata nell’ultima trasferta, in casa dello Stresa, domenica prossima, 23 dicembre.

Mister Buglio propone l’usuale 4-3-3 con davanti il trio formato da Pavesi, Marinai e Cappai.

Primi minuti senza episodi di rilievo poi, al 22’, si vedere l’Unione Sanremo con una punizione di Molino, di poco fuori.

Al 36′ Casale vicino al gol: angolo di Marinai, spizzata di testa di Cappai che centra il palo, la palla resta in area ma nessuno trova il colpo vincente.

Al 39′ palo anche per la Sanremese: cross di Anzaghi per il colpo di testa di Lella, Consol vola e devia sul palo.

Il primo tempo finisce a reti inviolate.

La ripresa è più frizzante e la prima buona occasione è per il Casale con il tiro dal limite dell’area di rigore di Marinai, Manis blocca sulla linea.

Al 18’, sponda Unione Sanremo, tiro insidioso di Scalzi, deviato da Villanova sulla linea di porta.

Al 23′, sponda nerostellata, azione personale di Marinai che percorre metà campo e punta la porta, palla a Cappai la cui conclusione è salvata sulla linea da Fiore.

Al 32′ ancora Casale sugli scudi con la discesa di Coccolo sulla sinistra, cross in mezzo per Cappai, fuori di un soffio.

Al 41’ passa in vantaggio il Casale: discesa di Vecchierelli, appoggio per Mazzucco, in campo da quattro minuti, che scarica in rete per l’1-0 monferrino.

Al 45′ l’Unione Sanremo pareggia: mischia in area, Lo Bosco trova lo spiraglio giusto e insacca battendo Consol.

Al 48’, in pieno recupero, Casale vicino al nuovo vantaggio ma il colpo di testa di Cappai, su angolo di Marinai, si stampa sulla traversa.

Non succede, poi, più nulla. Il triplice fischio sancisce la fine di una gara il cui risultato, per quanto visto in campo, sta forse un po’ più stretto al Casale.

Domenica prossima, ultimo match del 2018, Nerostellati impegnati in casa dello Stresa.

Casale Fbc (4-3-3): Consol; Di Giovanni, Cintoi, Villanova, M’Hamsi (47’st Bettoni); Todisco (37’st Mazzucco),Sadouk (27’st Vecchierelli); Pavesi (47’st Cardini),Marinai, Coccolo; Cappai. A disp.: Fontana, Battista, Osellame, Petrillo, Colla. All: Buglio.

Unione Sanremo (4-2-3-1): Manis; Fiore, Bregliano, Videtta (34’st Gagliardi),Anzaghi (44’st La Fauci); Rotulo (46’st Montanaro),Taddei; Molino (14’st Scalzi),Brugni, Spinosa; Lella (24’st Lo Bosco). A disp.: Cacciò, Martini, Castelin, Sadek. All.: Lupo.

Gol: 40’st Mazzucco (C),45’st Lo Bosco (US).

Arbitro: Gullotta di Siracusa.

Ammoniti: M’Hamsi, Pavesi, Cintoi, Villanova (C); Videtta, Molino, Fiore (US).

Corner: 5-6.

Recuperi: 2+5.

Spettatori: 500 circa.