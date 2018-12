Ancora crisi di liquidità alla Saamo nonostante il contributo regionale

Ovada (Andrea Rovere) – Una storia che viene da lontano, quella che condurrà la società di trasporto pubblico Saamo ad un tentativo di ristrutturazione aziendale nel 2019.

L’azienda, di cui sono proprietari i Comuni dell’ovadese, presenta infatti bilanci in passivo ormai da cinque anni e, specie nell’ultimo periodo, si sono verificate tensioni a causa dei gravi ritardi nell’erogazione degli stipendi ai dipendenti.

Per ora pare che le istanze dei lavoratori siano state soddisfatte, che gli arretrati siano stati versati per intero e che si provvederà a breve anche al pagamento delle tredicesime, ma nonostante l’impegno della società a mantenere il più possibile la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, la situazione resta incerta.

Il punto è che i problemi di Saamo sono problemi comuni a moltissime altre aziende di trasporti delle stesse dimensioni, e non solo in Piemonte. Queste società sono spesso difficilmente sostenibili in assenza di contributi regionali consistenti (quelli attuali si aggirano intorno ad 1,48 euro a chilometro), anche perché l’utenza, per quanto regolare, è scarsa a livello numerico in molti casi, e quindi tenere attive alcune linee può rivelarsi complicato. Nell’ovadese, ad esempio, aree scarsamente popolate come quelle montane rischiano di vedere drasticamente ridotte o addirittura azzerate le attuali corse, con i conseguenti disagi per chi avrebbe diritto a non ritrovarsi isolato rispetto ai centri maggiori e che tuttavia, come troppo spesso accade, rischia di dover abbozzare. Sarebbe a quel punto responsabilità della Regione avanzare ipotesi credibili circa l’elaborazione di un piano di trasporto su aree disagiate, anche perché i vincoli di legge oggi in vigore pongono un freno decisivo all’erogazione di fondi alle società partecipate, e non ci si può dunque aspettare grandi aiuti da parte dell’amministrazione pubblica per far sì che Saamo possa continuare a garantire in futuro alcuni servizi. Tuttavia, e a maggior ragione in assenza di una simile prospettiva, ciò che ci sembra davvero auspicabile è che ai soliti palliativi o ad ipotesi tipo quella di diversificare i servizi – autonoleggio eccetera –, presumibilmente inefficace al fine di rimpinguare a sufficienza le casse dell’azienda, si cominci magari a guardare ad esempi virtuosi come quelli di Umbria ed Emilia Romagna, dove si è creato dei veri e propri consorzi del trasporto urbano ed extraurbano attraverso i quali è stato possibile risolvere diversi problemi endemici del settore aumentando anche il livello di qualità del servizio. In Piemonte esistono circa 115 aziende di trasporti – fra private e partecipate –, ed è notorio che molte di queste, se non la maggioranza, versino in situazioni piuttosto simili a quella della Saamo, con linee passibili di chiusura per rientrare nei costi, automezzi vetusti, nonché con al proprio interno analoghe tensioni a causa dei costanti ritardi di erogazione delle buste paga ai dipendenti. Se allora si pensasse di consorziarle tutte o in parte, predisponendo un piano che tenga ovviamente conto delle specificità regionali e del tipo di rete che caratterizza le varie aree dei diversi territori, si riuscirebbe ad operare in modo sinergico e forse a raggiungere un maggiore equilibrio fra uscite ed entrate evitando però incidenze negative sul servizio, sulla sicurezza dei mezzi, e nondimeno sulla qualità della vita lavorativa di autisti ed impiegati. Del resto, i vantaggi riscontrabili sono molteplici: pensiamo all’opportunità concreta di efficientare al massimo il servizio evitando sovrapposizioni sulle linee, o quella di sopperire ad eventuali mancanze relative ad una zona convogliandovi risorse in esubero da qualche altra parte. Già questo consentirebbe di risparmiare denaro migliorando addirittura la situazione, il che non è poco. Ma il fatto di creare un sistema, e quindi di operare come gruppo invece che divisi in piccole realtà spesso concorrenti, ha in sé anche la virtù di poter contare su di un abbattimento sensibile dei costi di approvigionamento grazie al fatto che non sarebbero più piccole aziende ad acquistare separatamente, bensì un grande e unico soggetto consorziato la cui mole di acquisti finirebbe per incidere in maniera fortemente positiva sui prezzi degli stock di merci.

Peccato allora che non sembri esserci la volontà di guardare in una simile direzione, forse anche perché, ad oggi, si percepisce come vera urgenza il fatto di favorire la creazione di liquidità nel minor tempo possibile. A tal proposito la società sta puntando soprattutto a cedere quanto prima l’ex deposito di Via Rebba, attualmente in affitto a Econet, e per l’acquisto del quale si stima una cifra intorno al milione di Euro. Un bell’incasso senza dubbio, ma certo non una strategia a lungo termine per sanare quei problemi che, se tamponati per un po’ grazie alle solite toppe, rischiano comunque di ripresentarsi tali e quali nel giro di qualche mese o poco più. Ne hanno dunque ben donde i sindacati a non abbassare la guardia, considerato che finché non si opererà in ottica strategica, e quindi ponendo in essere una riorganizzazione integrale dello stesso sistema trasporti a livello regionale, non sarà semplice cambiare davvero marcia.