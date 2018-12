La “Simulazione Arborea” di Via Giordano Bruno

Alessandria – Se giusto pochi giorni fa è stato inaugurato il cosiddetto “Bosco Rotariano”, che ha previsto la piantumazione di duemilacinquecento alberi nell’area compresa fra il centro commerciale Panorama e la zona residenziale Alessandria 2000, è pur sempre abbastanza triste vedere che altrove si dipinge l’asfalto di verde invece di stendere un manto erboso.

È quello che sta succedendo lungo Via Giordano Bruno, dove il tratto rialzato che separa le due carreggiate, già predisposto per l’allestimento di un’aiuola divisoria, presenta ad oggi una colata di cemento sulla quale si è cominciato a stendere una mano di vernice verde brillante.

Un’idea “geniale” per risparmiare qualche spicciolo sulla manutenzione ordinaria, avrà forse pensato qualcuno in Giunta. Uno schiaffo al buon gusto, diciamo noi. Se infatti non si poteva proprio fare altrimenti che cementificare tutto quanto, cosa di cui francamente dubitiamo, almeno poteva esserci risparmiata questa sorta di “simulazione arborea” che, oltre ad essere un po’ patetica, mette maggiormente in risalto l’assenza di un’aiuola laddove in effetti ci sarebbe stata bene.

Insomma, invece di un’operazione di camuffamento, è venuta fuori l’esaltazione di un dietro front a cui magari, agendo diversamente, nessuno avrebbe badato più di tanto, ma che così è impossibile non notare.

Tant’è che ora ci chiediamo: dopo la finta aiuola, cosa possiamo aspettarci?

Speriamo se non altro che i prossimi duemilacinquecento alberi siano ancora tridimensionali e con radici ben piantate a terra.