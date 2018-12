Oggi pomeriggio sarà ufficializzato il nome del gruppo che ricostruirà il Ponte Morandi

Genova – Oggi pomeriggio sarà pubblicato il decreto col quale si rende noto il nome di chi ricostruirà il ponte. Questo quanto dichiarato ieri dal sindaco di Genova Marco Bucci, che +è anche commissario per la ricostruzione, a proposito del nuovo ponte Morandi confermando che la negoziazione sull’affidamento dei lavori è in dirittura d’arrivo. Intanto la procura di Genova ha firmato l’autorizzazione allo smontaggio del moncone ovest “in permanenza del sequestro”.

Bucci ha commentato la decisione della procura che ha firmato l’autorizzazione a procedere con i cantieri sui monconi: “Dieci giorni, due settimane per veder calare le prime parti molto dipenderà dalla situazione meteo, saranno i direttori dei lavori a gestire tutto”.

Intanto le indiscrezioni non si fermano e il gruppo più accreditato per la ricostruzione è quello della cordata Fincantieri – Salini Impregilo – Italferr. Nello specifico saranno i cantieri del gigante della nautica Fincantieri e di Italferr a gestire l’assemblaggio dei piloni e delle parti metalliche del nuovo viadotto. Resta da definire il ruolo di Renzo Piano al cui progetto si è affidata Salini, ma il commissario vorrebbe coinvolgere l’archistar anche in un ruolo “ufficiale” nella ricostruzione. I tempi sono corti in quanto il commissario Bucci vuole il ponte costruito e “percorribile” entro Natale del prossimo anno.

Esclusi dalla trattiva sarebbero quelli dell’altra cordata, la Cimolai-Calatrava, convinti fino all’ultimo di spuntarla al punto che hanno continuato ad aggiornare il progetto.