Controllati i mercatini dalle Fiamme Gialle, sequestrati circa 8.000 prodotti

Alessandria – Controlli intensificati da parte della Guardia di Finanza di Alessandria nelle settimane che precedono le festività natalizie.

Sono quattordici le pattuglie del Comando provinciale che hanno setacciato mercati, stazioni e anche scuole per sequestrare prodotti natalizi contraffatti e non sicuri.

La scorsa settimana i controlli hanno portato al sequestro di 214 articoli, per lo più addobbi e illuminazioni natalizie, risultati contraffatti e altri 7672 prodotti non sicuri in base alle disposizioni del codice del consumo. Un’attività d’indagine, quella delle Fiamme Gialle alessandrine, prolungata, mirata e finalizzata alla repressione di condotte illecite e a discapito della salute umana e della sicurezza dei consumatori illeciti, che ha consentito di togliere dal mercato quasi 8.000 prodotti in difetto dei requisiti previsti dalla legge.