Gelosia sicula

Su una strada in Sicilia un milanese sta viaggiando in auto quando all’improvviso da un cespuglio esce un uomo con coppola e lupara che ferma l’auto.

L’uomo armato dice: “Scendi e mastubbati!”.

L’autista, anche se perplesso, non può che obbedire e si spara una sega.

Finito il servizietto il siciliano dice “Mastubbati ancora!”

E l’autista sempre più perplesso si masturba di nuovo.

Tutto questo altre 3 volte.

Al sesto ordine il milanese: “Senta se vuole spari pure, ma non ce la faccio più”.

Allora il siciliano in direzione del cespuglio da cui era uscito poco prima grida: “Concettina! Vieni pure un signore si è offerto gentilmente di accompagnarti a Palermo”!