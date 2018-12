Invece del Gps in Arfea usano lo smartphone

Alessandria – La tecnologia consente di lavorare di più e meglio ma, soprattutto, in maggiore sicurezza. E, parlando di sicurezza a proposito del trasporto pubblico su gomma, oltre ai freni in ordine ed ai battistrada ben scolpiti, possiamo parlare di navigatori Gps, strumenti molto utili per gli autisti che possono beneficiare di molti servizi in più. Come la segnalazione del traffico, la dislocazione delle fermate, gli itinerari migliori, il meteo in tempo reale, solo per citarne alcuni. A questo proposito le aziende di trasporto su gomma dotano i loro mezzi di navigatori satellitari professionali, collegati ad una centrale operativa piazzata nella sede centrale da dove si possono controllare i vari itinerari ed eventuali disservizi, come ritardi, guasti, incidenti stradali. Visto che in questi giorni, tra le aziende del settore, è l’Arfea a tenere banco, coi suoi problemi di liquidità e di efficienza del servizio, abbiamo fatto una piccola verifica ed abbiamo scoperto che i pullman dell’azienda alessandrina viaggiano grazie allo smartphone di proprietà dell’autista di turno che lo piazza in un supporto sul cruscotto come si può vedere nella foto sopra. Insomma, gli autisti di Arfea, oltre a prendere lo stipendio a singhiozzo, a disporre di strutture fatiscenti come a Novi, a dover viaggiare con mezzi in disordine, non hanno neppure la soddisfazione di poter avere un moderno navigatore satellitare professionale ma si devono accontentare di un telefonino. E meno male che c’è.