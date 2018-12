Le emorroidi del colonnello

Nella caserma di cavalleria Litta Modignani di Pinerolo – ormai chiusa – era tradizione accogliere i nuovi sottotenenti di complemento con una serie di scherzi cui dovevano sottoporsi per superare la “prova” del circolo ufficiali.

E fioccavano le scommesse.

Agostino Ferrero, uno dei nuovi sottotenenti, 25 anni, neolaureato in medicina, era famoso per essere un grande scommettitore per di più molto fortunato perché vinceva sempre.

Ma quella volta almeno una scommessa l’avrebbe persa.

Infatti, appena arrivato era ricevuto, prima dal maggiore Alberto Rosso, amico di famiglia, e poi, in ufficio, dal comandante della caserma, il colonnello Giovanni Mascarello anche lui scommettitore incallito.

“Come sta tenente, benvenuto al Nizza Cavalleria”!

“Sono felice di essere qui, nella caserma di cavalleria più famosa del mondo”.

“Come mi trova tenente? Le sembro in forma”?

“Se devo essere sincero, colonnello, mi sembra un po’ anemico, direi che lei soffre di emorroidi, si tratta di una patologia asintomatica ma pericolosa”.

“Ma cosa dice tenente, sto benissimo, mai stato meglio”!

“Eppure colonnello, mi permetto di insistere: lei soffre di emorroidi”.

Il colonnello divertito e con tono di sfida: “Scommettiamo che lei ha torto, tenente? Facciamo 5.000 euro”?

“Ci sto, ma lei deve farsi visitare”.

“Faccia pure”.

Il tenente si mette i guanti, gli fa calare le brache e le mutande e, accucciato dietro, analizza lo sfintere del colonnello anche all’interno con palpeggiamenti delle dita. Poi si alza e, mentre il colonnello si riveste, ammette: “Aveva ragione colonnello, lei è sano come un pesce, tanto meno soffre di emorroidi. Ecco qua i 5.000 euro”, e gli firma l’assegno.

I due si salutano ed il tenente precede il colonnello al circolo ufficiali per la cena.

Una volta uscito il tenente Ferrero, il colonnello alza il telefono e chiama il maggiore Alberto Rosso del servizio automobilistico della caserma, suo buon amico nonché anche lui grande scommettitore, e gli dice: “Ahahahah…, meno male che il tuo tenentino era uno che vinceva tutte le scommesse, perché ne ha appena persa una da 5000 euro…”!

“Ah sì e con chi?”, risponde il maggiore Rosso.

“Ma con me, naturalmente”!

“E cosa avete scommesso”?

“Che io avevo le emorroidi come diceva lui, e invece abbiamo scoperto che non ho le emorroidi, esattamente come dicevo io”.

“E come avete fatto a scoprirlo”?

“Mi sono spogliato e mi sono fatto visitare”.

Il maggiore Rosso quasi sviene: “Nooo”!

“Rosso, cosa c’è”?!

“Avevo scommesso 10.000 euro col tenente Ferrero che non sarebbe mai riuscito a metterti un dito nel culo”!