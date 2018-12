Per Pernigotti Toksoz nomina un advisor ma non parla di vendita

Novi Ligure – È la Sernet spa di Milano l’advisor scelto per valutare se esistono possibilità di reindustrializzare la Pernigotti, lo storico stabilimento dolciario novese di viale della Rimembranza.

A comunicarlo è stata la stessa Pernigotti, azienda in mano ai fratelli turchi Toksoz, che ha sottolineato, tramite comunicato stampa, “l’impegno di Pernigotti verso gli accordi presi con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali nel ricercare soluzioni concrete di re-industrializzazione del sito produttivo di Novi Ligure a supporto della richiesta di trattamento di CIGS per cessazione di attività, con l’obiettivo di minimizzare per quanto possibile l’impatto sociale”.

Dunque, alla fine l’advisor è stato scelto anche se con le festività natalizie di mezzo avrà ben poco tempo per lavorare al processo di reindustrializzazione del sito di Novi Ligure prima dell’8 gennaio, quando azienda e sindacati torneranno a incontrarsi a Roma.

Per di più, la proprietà turca della Pernigotti ha confermato la “richiesta di trattamento di cassa integrazione per cessazione di attività”: ciò che i sindacati vogliono assolutamente evitare e che già si sono rifiutati di firmare durante l’ultimo vertice al ministero del Lavoro, lo scorso 30 novembre.

“Una nomina che arriva fuori tempo massimo – il commento di Tiziano Crocco, segretario provinciale della Uil – la presentazione dell’advisor poteva essere una buona occasione per richiamare la Pernigotti alle proprie responsabilità. Il governo poteva indurre la proprietà a partecipare all’incontro fissato per venerdì 21 dicembre al ministero del Lavoro, incontro che invece è saltato proprio per l’indisponibilità dell’azienda.”

Il sindacalista ha, inoltre, ricordato l’impegno che si era preso, a novembre, il Ministro Luigi Di Maio che aveva comunicato che sarebbe venuto a Novi per incontrare i lavoratori della Pernigotti.

“Dal Governo non è arrivato nessun segnale. Da giorni – ha rimarcato Tiziano Crocco – attendiamo di essere convocati per essere aggiornati sulla situazione delle trattative in corso. Informiamo il vicepremier Di Maio, di cui abbiamo apprezzato le buone intenzioni, che i lavoratori passeranno il Natale a presidiare la loro fabbrica, in attesa che alle parole seguano i fatti”.

Sulla carta, la Sernet sembrerebbe avere le caratteristiche giuste per operare a Novi. La società di consulenza milanese ha, infatti, trattato diversi casi di ristrutturazione aziendale, compresi progetti complessi di rilancio e reindustrializzazione di siti in dismissione. Tutto dipenderà però dal mandato che i Toksoz hanno conferito alla società di consulenza.

“Il primo passo nella direzione giusta – ha concluso Crocco – sarebbe un accordo sulla cassa integrazione per ristrutturazione aziendale e non per cessazione”.